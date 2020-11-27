Мартин Дукурс установил новый рекорд трассы в Сигулде, победив на втором этапе Кубка мира

Мартин Дукурс был лучшим по сумме двух заездов с результатом 1 минута 38,91 секунды. Отметим, что в первый раз Мартин Дукурс прошёл трассу за 49,46 секунды, установив новый рекорд Сигулдской трассы, а во втором заезде он же превзошёл своё достижение - 49,45 секунды.

Томас Дукурс по сумме двух заездов уступил брату 0,19 секунды. После первого заезда он также был вторым, уступив 0,09 секунды. Тройку призёров замкнул британец Маркус Уайатт, который уступил победителю 0,94 секунды.

После первого заезда третье и четвёртое места занимали россияне Александр Третьяков и Никита Трегубов, но в результате оба они остались за пределами пьедестала.

Напомним, первый этап Кубка мира прошёл неделей ранее также в Сигулде и тогда тоже первым стал Мартинс Дукурс, а его брат расположился на четвёртом месте.

Третий и четвёртый этапы Кубка мира пройдут в австрийском Инсбруке 11 и 18 декабря.