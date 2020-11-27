Шуплинска обвинила LIZDA в том, что профсоюз интересуют только ресурсы

Министр указала, что во время последней встречи, 12 ноября, на заседании совета LIZDA, на котором пытались говорить о сотрудничестве по реформированию латвийской системы образования, она обратилась к руководству профсоюза с точным вопросом, чего именно организация видит в качестве высшей цели своих публичных и закулисных целей.

"Получила ответ, что главной задачей LIZDA является борьба за ресурсы. Конечно, за ресурсы в самом широком значении этого слова, добавив, что пока нет всех ресурсов, нельзя проводить никаких перемен",

- указала министр.

Она пояснила, что процессы, происходящие в Министерстве образования и науки, направлены на качество образования, раскрытие способностей и талантов ребенка и подростка, укрепление жизненных навыков.

По мнению Шуплинской, LIZDA интересует не создание механизмов поддержки учителей, не интересы детей и жителей Латвии, доступность образования в 21-м веке, модернизация, а именно ресурсы.

Говоря о финансировании, министр отметила, что в 2021 году министерство добилось выделения дополнительных 40 миллионов евро на увеличение зарплат педагогов и академического персонала в основном бюджете, 16 миллионов евро на удаленный учебный процесс, нужды комплексного подхода, в том числе, курсы дигитальных навыков для учителей, приобретение смарт-устройств, обучающие передачи "Tava klase" и так далее.

"По-моему, это одна из главных причин, почему диалог между LIZDA и Минобразования не получился достаточно согласованным. Я четко определила, что моими приоритетами всегда будут высокое качество образования и интересы ребенка в системе образования. Я знаю, что, чтобы создать идеальную систему, необходимы серьезные перемены, и Латвия находится в процессе активных перемен. То, что перемены в системе образования Латвии необходимы, признает абсолютно большая часть общества Латвии", - отметила Шуплинска.

Министр добавила, что сейчас целенаправленно и гораздо чаще общается с руководством школ, учителями, самоуправлениями, чтобы понять и видеть реальную ситуацию, что действительно задерживает перемены, а что является лишь пустой риторикой и годами накапливаемым списком желаний.