Шуплинска обвинила LIZDA в том, что профсоюз интересуют только ресурсы

Министр образования и науки Илга Шуплинска, отставки которой потребовал Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA), обвинила LIZDA в том, что он требует ресурсов на реформы, свидетельствует сообщение министра на сайте Новой консервативной партии.
Министр указала, что во время последней встречи, 12 ноября, на заседании совета LIZDA, на котором пытались говорить о сотрудничестве по реформированию латвийской системы образования, она обратилась к руководству профсоюза с точным вопросом, чего именно организация видит в качестве высшей цели своих публичных и закулисных целей.
- указала министр.
Она пояснила, что процессы, происходящие в Министерстве образования и науки, направлены на качество образования, раскрытие способностей и талантов ребенка и подростка, укрепление жизненных навыков.
По мнению Шуплинской, LIZDA интересует не создание механизмов поддержки учителей, не интересы детей и жителей Латвии, доступность образования в 21-м веке, модернизация, а именно ресурсы.
Говоря о финансировании, министр отметила, что в 2021 году министерство добилось выделения дополнительных 40 миллионов евро на увеличение зарплат педагогов и академического персонала в основном бюджете, 16 миллионов евро на удаленный учебный процесс, нужды комплексного подхода, в том числе, курсы дигитальных навыков для учителей, приобретение смарт-устройств, обучающие передачи "Tava klase" и так далее.
"По-моему, это одна из главных причин, почему диалог между LIZDA и Минобразования не получился достаточно согласованным. Я четко определила, что моими приоритетами всегда будут высокое качество образования и интересы ребенка в системе образования. Я знаю, что, чтобы создать идеальную систему, необходимы серьезные перемены, и Латвия находится в процессе активных перемен. То, что перемены в системе образования Латвии необходимы, признает абсолютно большая часть общества Латвии", - отметила Шуплинска.
Министр добавила, что сейчас целенаправленно и гораздо чаще общается с руководством школ, учителями, самоуправлениями, чтобы понять и видеть реальную ситуацию, что действительно задерживает перемены, а что является лишь пустой риторикой и годами накапливаемым списком желаний.
Напомним, 25 ноября LIZDA решила потребовать отставки министра Шуплинской.