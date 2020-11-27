Самоизоляцию не нужно будет соблюдать после возвращения всего из двух стран ЕС

Сейчас в Латвии порог самоизоляции установлен в размере 50 случаев на 100 000 жителей. Неделю назад в этот показатель укладывался только Ватикан, но на этой неделе относительно низки показатели заболеваемости и в Исландии.

Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать, возвращаясь или путешествуя транзитом через Люксембург, где наблюдается наивысшая в Европе заболеваемость - 1237,2 случая на 100 000 жителей, а также через Андорру. В этих странах угроза общественному здоровью оценивается как очень высокая.

Там 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в два раза превышает средний по Европе - 537,75 случаев на 100 000 жителей. 4

Кроме того, самоизоляцию нужно соблюдать, возвращаясь или путешествуя транзитом через Швейцарию, Чехию, Венгрию, Норвегию, Эстонию, Кипр, Грецию, Нидерланды, Лихтенштейн, Словению, Бельгию, Хорватию, Монако, Испанию, Францию, Словакию, Сан-Марино, Польшу, Великобританию, Австрию, Италию, Португалию, Мальту, Румынию, Болгарию, Ирландию, Исландию, Финляндию, Литву, Германию, Швецию и Данию. В этих странах кумулятивный 14-дневный показатель ниже 1075,5 случаев, однако угроза общественного здоровья там оценивается как высокая.

Что касается Великобритании и стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны стреди тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

Актуализированный список стран вступит в силу 28 ноября.