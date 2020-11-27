Самоизоляцию не нужно будет соблюдать после возвращения всего из двух стран ЕС

С субботы самоизоляцию нужно будет соблюдать после возвращения из всех находящихся в списке Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) стран, за исключением Ватикана и Исландии, свидетельствуют данные SPKC.
Сейчас в Латвии порог самоизоляции установлен в размере 50 случаев на 100 000 жителей. Неделю назад в этот показатель укладывался только Ватикан, но на этой неделе относительно низки показатели заболеваемости и в Исландии.
Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать, возвращаясь или путешествуя транзитом через Люксембург, где наблюдается наивысшая в Европе заболеваемость - 1237,2 случая на 100 000 жителей, а также через Андорру. В этих странах угроза общественному здоровью оценивается как очень высокая.
Там 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в два раза превышает средний по Европе - 537,75 случаев на 100 000 жителей.
Кроме того, самоизоляцию нужно соблюдать, возвращаясь или путешествуя транзитом через Швейцарию, Чехию, Венгрию, Норвегию, Эстонию, Кипр, Грецию, Нидерланды, Лихтенштейн, Словению, Бельгию, Хорватию, Монако, Испанию, Францию, Словакию, Сан-Марино, Польшу, Великобританию, Австрию, Италию, Португалию, Мальту, Румынию, Болгарию, Ирландию, Исландию, Финляндию, Литву, Германию, Швецию и Данию. В этих странах кумулятивный 14-дневный показатель ниже 1075,5 случаев, однако угроза общественного здоровья там оценивается как высокая.
Что касается Великобритании и стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны стреди тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.
Актуализированный список стран вступит в силу 28 ноября.
Так как средний недельный показатель распространения Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ упал до 537,75, с понедельника, 30 ноября, регулярные пассажирские перевозки не будут разрешены в страны, где более 1075,5 случаев заболевания на 100 00 жителей. Согласно информации SPKC, с понедельника регулярные пассажироперевозки по-прежнему будут запрещены в Андорру и Люксембург.