Под Олайне машина в темноте насмерть сбила пенсионерку

Совсем недалеко от автобусной остановки Blukas в округе Олайне между разделительными барьерами есть разрыв или участок, где пешеходу не нужно лезть через ограждения. В частности, если человек решит пересечь шоссе, это то место, где физически это сделать можно. Местные считают, что так поступать не стоит.

Несмотря на опасность, некоторые местные все-таки идут на риск. И в среду 80-летняя женщина пошла через шоссе по темноте. К сожалению, ее не увидел водитель Volvo, в результате чего произошло столкновение.

Женщина погибла на месте происшествия. Водитель был трезв. Предварительная информация не свидетельствовала о том, что водитель мог нарушить какие-то правила.

Стражи порядка напоминают, что на дорогах нужно вести себя ответственно и не искушать лишний раз судьбу.