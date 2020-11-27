Под Олайне машина в темноте насмерть сбила пенсионерку

Нехватка пешеходных переходов недалеко от поселка Петерниеки уже какое-то время мучает местных жителей. Они говорят, что пересечь четырехполостное шоссе нереально, однако иногда других вариантов нет. В среду женщина-пешеход решила рискнуть и перейти на другую сторону, однако была сбита и скончалась на месте происшествия, сообщает передача Degpunktā.
Совсем недалеко от автобусной остановки Blukas в округе Олайне между разделительными барьерами есть разрыв или участок, где пешеходу не нужно лезть через ограждения. В частности, если человек решит пересечь шоссе, это то место, где физически это сделать можно. Местные считают, что так поступать не стоит.
Несмотря на опасность, некоторые местные все-таки идут на риск. И в среду 80-летняя женщина пошла через шоссе по темноте. К сожалению, ее не увидел водитель Volvo, в результате чего произошло столкновение.
Женщина погибла на месте происшествия. Водитель был трезв. Предварительная информация не свидетельствовала о том, что водитель мог нарушить какие-то правила.
Стражи порядка напоминают, что на дорогах нужно вести себя ответственно и не искушать лишний раз судьбу.
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