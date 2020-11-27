Лукашенко пообещал “не работать президентом” после принятия новой конституции

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента Беларуси.

"Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - заявил Лукашенко.

Лидер Беларуси отметил, что выступает за внесение поправок в конституцию и за то, чтобы скорректировать в ней полномочия президента республики: "Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда".

По убеждению Лукашенко, проблема в том, что у него слишком широкие полномочия. "У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - объяснил он.

Одновременно президент раскритиковал "протестунов", которые "наносят основной удар по президенту и вертикали власти". "Давай, демократия, все должны избираться... Мы это проходили в период Горбачева... Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - сказал он.

Изменение конституции

О планах внести поправки в конституцию Беларуси Лукашенко говорит давно. В апреле прошлого года он объявил о грядущих поправках в основной закон страны, которые должны сбалансировать полномочия ветвей власти. Лукашенко тогда заявил, что "навластвовался".

"Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти", - сказал он.

С тех пор работа над новым текстом конституции страны продвинулась не слишком далеко. В июне этого года Лукашенко заявил, что подготовить новую конституцию можно в течение двух лет.