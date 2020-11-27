Видео ⟩ У еще одной Tesla на шоссе улетела крыша

Нет сомнений, что у Tesla хорошие автомобили. Они хорошо выглядят, удобны, быстры и с полными батареями могут проехать значительно большее расстояние, чем большинство других современных электрокаров. Однако в плане качества монтажа Tesla слаба.
Несмотря на то, что один из основателей Tesla Motors Илон Маск уже стал вторым богатейшим человеком планеты, его предприятие довольно часто попадает в центр внимания мировых СМИ не по самым приятным причинам.
Эти случаи происходят не очень часто, и ошибки неизбежны (так хотелось бы думать), однако у стороннего наблюдателя может сложиться мнение, что чуть ли не каждый автомобиль Tesla, едущий по улице, в любой момент может развалиться на базовые элементы.
В частности, какое-то время назад появилась информация о Tesla Model 3 возрастом всего месяц, у которой неожиданно отвалился руль, и о совершенно новой Tesla Model Y, которая по пути из автосалона осталась без стеклянной крыши.
Последнее известие, выставляющее качество монтажа Tesla не в самом лучшем свете, пришло из Китая. Там водитель на шоссе стал свидетелем того, как у едущей впереди Tesla Model S отвалилась стеклянная панель панорамной крыши. Произошедшее было снято на видеорегистратор.
Другие машины не пострадали, не пострадали и люди, но, как позднее выяснилось в ходе расследования, конкретная Tesla Model S на шоссе попрощалась с крышей, которую незадолго до этого поменяли в официальном центре компании.