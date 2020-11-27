Видео ⟩ У еще одной Tesla на шоссе улетела крыша

Несмотря на то, что один из основателей Tesla Motors Илон Маск уже стал вторым богатейшим человеком планеты, его предприятие довольно часто попадает в центр внимания мировых СМИ не по самым приятным причинам.

Эти случаи происходят не очень часто, и ошибки неизбежны (так хотелось бы думать), однако у стороннего наблюдателя может сложиться мнение, что чуть ли не каждый автомобиль Tesla, едущий по улице, в любой момент может развалиться на базовые элементы.

В частности, какое-то время назад появилась информация о Tesla Model 3 возрастом всего месяц, у которой неожиданно отвалился руль, и о совершенно новой Tesla Model Y, которая по пути из автосалона осталась без стеклянной крыши.

Последнее известие, выставляющее качество монтажа Tesla не в самом лучшем свете, пришло из Китая. Там водитель на шоссе стал свидетелем того, как у едущей впереди Tesla Model S отвалилась стеклянная панель панорамной крыши. Произошедшее было снято на видеорегистратор.