В Риге за сутки выявлено 300 случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 72

В Риге 14-дневное кумулятивное количество заболевших составляет 2774 человека, в Даугавпилсе - 638.

В Елгаве в минувшие сутки выявлено 28 новых заболевших, в Юрмале - 19, в Марупском крае - 17, в Кекавском крае - 14.

14-дневное кумулятивное количество заболевших составляет в Елгаве 168, в Юрмале - 163, в Марупском крае - 127, в Кекавском крае - 126, в Саласпилсском крае - 109, в Салацгривском крае - 103.

В Латвии кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет сейчас 311.

Средний показатель Латвии на 50% превышен сейчас в Вараклянском, Салацгривском, Акнистском краях, Даугавпилсе, Марупском, Краславском, Балдонском, Кекавском, Ауцском и Саласпилсском краях.

Среди выявленных вчера зараженных Сovid-19 больше всех относятся к возрастным группам 50-59 лет, 30-39 лет и 40-49 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 637 новых случаев Covid-19, двое инфицированных скончались.

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 75 лет и от 80 до 85 лет. До сих пор в Латвии умерло 190 зараженных новым коронавирусом людей.

За прошедшие сутки сделано 7193 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 15 808 человек, сейчас болеют 12 403 человека, выздоровевшими считаются 1719 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах сейчас находятся 496 пациентов с Covid-19. В минувшие сутки госпитализировано 63 человека, 36 больных находятся в тяжелом состоянии.