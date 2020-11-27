По иску Ryanair с аэропорта "Рига" будут взысканы 1,6 млн евро

Суд постановил, что решение зарубежного арбитражного суда от 24 марта 2014 года по делу Ryanair и "Международный аэропорт "Рига"" подлежит исполнению.

Решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит.

Это означает, что аэропорт "Рига" должен выплатить Ryanair ущерб в размере 802 тыс. евро, покрыть судебные издержки в Латвии и в иностранном арбитражном суде, а также покрыть расходы, связанные с адвокатской помощью.

Рижскому аэропорту придется выплатить 1 640 452, 54 евро в качестве компенсации убытков и судебных издержек.

Представитель аэропорта Лаура Кулакова сообщила агентству LETA, что аэропорт исполнит приговор в порядке, установленном гражданско-процессуальным законом. В бюджете аэропорта были предусмотрены соответствующие средства на случай неблагоприятного для аэропорта решения суда.

В Латвии судебное разбирательство было приостановлено до принятия Европейской комиссией решения по делу о предполагаемой незаконной государственной помощи со стороны Латвии ирландскому перевозчику. Решение Еврокомиссии от 4 июля 2019 года подтверждает тот факт, что государственная помощь коммерсанту по контракту не предоставлялась.