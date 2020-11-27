По иску Ryanair с аэропорта "Рига" будут взысканы 1,6 млн евро

Рижский окружной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск ирландского коммерсанта Ryanair Ltd., аэропорту придется возместить убытки и судебные издержки в размере 1,6 млн евро, выяснило агентство LETA в суде.
Суд постановил, что решение зарубежного арбитражного суда от 24 марта 2014 года по делу Ryanair и "Международный аэропорт "Рига"" подлежит исполнению.
Это означает, что аэропорт "Рига" должен выплатить Ryanair ущерб в размере 802 тыс. евро, покрыть судебные издержки в Латвии и в иностранном арбитражном суде, а также покрыть расходы, связанные с адвокатской помощью.
Рижскому аэропорту придется выплатить 1 640 452, 54 евро в качестве компенсации убытков и судебных издержек.
Представитель аэропорта Лаура Кулакова сообщила агентству LETA, что аэропорт исполнит приговор в порядке, установленном гражданско-процессуальным законом. В бюджете аэропорта были предусмотрены соответствующие средства на случай неблагоприятного для аэропорта решения суда.
В Латвии судебное разбирательство было приостановлено до принятия Европейской комиссией решения по делу о предполагаемой незаконной государственной помощи со стороны Латвии ирландскому перевозчику. Решение Еврокомиссии от 4 июля 2019 года подтверждает тот факт, что государственная помощь коммерсанту по контракту не предоставлялась.
Как сообщалось, эксклюзивное соглашение Ryanair с аэропортом "Рига" в течение десяти лет обеспечивало Ryanair более выгодные, чем другим авиакомпаниям, условия. В соответствии с соглашением от 23 июля 2004 года компании Ryanair гарантировались низкие сборы за обслуживание. Это эксклюзивное соглашение действовало и в 2012 году, когда аэропорт ввел новый сбор за безопасность пассажиров. Компания Ryanair отказалась его платить и, посчитав это нарушением ранее заключенного соглашения, подала на аэропорт в лондонский арбитражный суд, где одержала победу.