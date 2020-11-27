Передача: В Дании на кожевенном предприятии Covid-19 заразились гастарбайтеры из Латвии

Перед тем, как поехать на работу в Данию в питомники пушных зверей или на предприятия по переработке шкур, каждый должен был пройти тест, чтобы подтвердить, что он не болеет Covid-19.

Сейчас неизвестно, на сколько датских предприятий поехали люди, но на одно из них, которое занимается переработкой шкур норок, в начале ноября прибыли примерно 190 человек из Латвии. 2

На предприятиях Дании тесты на Covid-19 нужно сдавать раз в неделю, и первые заболевшие были констатированы уже 8 ноября.

На предприятии рассказали, что постепенно позитивными стали 150 тестов, но у большей части зараженных не было никаких симптомов.

Сами работники из Латвии открыто о произошедшем говорить не хотят, однако анонимно согласились письменно ответить на заданные вопросы.

Опрошенные люди ехали в Данию на работу на личном транспорте.

Один из них, который сейчас уже вернулся в Скрунду и соблюдает самоизоляцию, пишет: "Covid-19 у меня был констатирован спустя неделю работы, симптомами были усталость и странное ощущение внутри - больше в зоне легких. На карантине находился 14 или даже больше дней. У меня был оплаченный больничный. Из Дании у меня есть подтверждение, что я переболел Covid-19. Его выслали всем нам - позитивным".

Работа на этом предприятии у гастарбайтеров - на разное время. У большей части на один месяц, у остальных - на два или четыре.

В Латвию сейчас вернулось примерно 100 человек. 2

"Мы - небольшой край, знаем об этом по информации, которая передается между людьми, но данных о том, кто заболел или сколько вернулось, ни одна структура самоуправлению не сообщает", - признала председатель Скрундской краевой думы Лорета Робежниеце.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) признает, что если гражданин Латвии заболел коронавирусом за границей, там и переболел и соблюдал установленный карантин, то в латвийской статистике он не показывается, однако попадает в статистику конкретной страны.

После возвращения в Латвию с выданной этой страной справкой человеку необходимо посетить своего семейного врача. Врач выдает справку, что человек переболел, и соответственно на основании этой справки можно не соблюдать самоизоляцию.

Госполиция проинформировала, что у нее есть информация о людях, вернувшихся из Дании, которым необходимо соблюдать самоизоляцию, однако сколько таких, сказать нельзя, так как статистика по странам не обобщается.