Передача: В Дании на кожевенном предприятии Covid-19 заразились гастарбайтеры из Латвии

В Дании на кожевенном предприятии Covid-19 переболели и гастарбайтеры из Латвии, которые уже вернулись домой. У них есть подтверждение того, что они переболели, поэтому им не нужно соблюдать самоизоляцию, сообщает передача "Дневные новости" Латвийского телевидения.
Перед тем, как поехать на работу в Данию в питомники пушных зверей или на предприятия по переработке шкур, каждый должен был пройти тест, чтобы подтвердить, что он не болеет Covid-19.
Сейчас неизвестно, на сколько датских предприятий поехали люди, но на одно из них, которое занимается переработкой шкур норок, в начале ноября прибыли примерно 190 человек из Латвии.
На предприятиях Дании тесты на Covid-19 нужно сдавать раз в неделю, и первые заболевшие были констатированы уже 8 ноября.
На предприятии рассказали, что постепенно позитивными стали 150 тестов, но у большей части зараженных не было никаких симптомов.
Сами работники из Латвии открыто о произошедшем говорить не хотят, однако анонимно согласились письменно ответить на заданные вопросы.
Опрошенные люди ехали в Данию на работу на личном транспорте.
Один из них, который сейчас уже вернулся в Скрунду и соблюдает самоизоляцию, пишет: "Covid-19 у меня был констатирован спустя неделю работы, симптомами были усталость и странное ощущение внутри - больше в зоне легких. На карантине находился 14 или даже больше дней. У меня был оплаченный больничный. Из Дании у меня есть подтверждение, что я переболел Covid-19. Его выслали всем нам - позитивным".
Работа на этом предприятии у гастарбайтеров - на разное время. У большей части на один месяц, у остальных - на два или четыре.
В Латвию сейчас вернулось примерно 100 человек.
"Мы - небольшой край, знаем об этом по информации, которая передается между людьми, но данных о том, кто заболел или сколько вернулось, ни одна структура самоуправлению не сообщает", - признала председатель Скрундской краевой думы Лорета Робежниеце.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) признает, что если гражданин Латвии заболел коронавирусом за границей, там и переболел и соблюдал установленный карантин, то в латвийской статистике он не показывается, однако попадает в статистику конкретной страны.
После возвращения в Латвию с выданной этой страной справкой человеку необходимо посетить своего семейного врача. Врач выдает справку, что человек переболел, и соответственно на основании этой справки можно не соблюдать самоизоляцию.
Госполиция проинформировала, что у нее есть информация о людях, вернувшихся из Дании, которым необходимо соблюдать самоизоляцию, однако сколько таких, сказать нельзя, так как статистика по странам не обобщается.
Кроме того, не появляется информация и о недобросовестных приезжих, которые не заполнили при въезде анкету. На датском предприятии признают, что ответственные госучреждения расследуют источники заболевания работников. Могут ли это быть норки, не доказано, кроме того, это предприятие не работает с живыми зверями.