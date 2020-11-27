Латвийские баскетболисты обыграли Грецию в отборе на Евробаскет

Матч проходил в Сараево и завершился победой латвийских баскетболистов со счётом 77:66 (20:21, 22:9, 22:20, 13:16). Эта победа стала первой для сборной Латвии в отборочной группе.

Лучшим в составе сборной Латвии стал Мартиньш Лакса, который принёс нашей команде 19 очков. Ещё 14 очков заработал Марек Майерис, а на счету Мартиньша Майериса - 13 очков.

Напомним, сборная Латвии начала отбор на чемпионат Европы двумя поражениями в феврале - против Болгарии и против Боснии и Герцеговины. В данный момент отборочную группу с двумя победами в трёх матчах возглавляет Греция, по одной победе в двух матчах у Болгарии и Боснии и Герцеговины. У Латвии одна победа в трёх матчах.

Уже в это воскресенье, 29 ноября, сборную Латвии ждёт первая игра второго круга против Боснии и Герцеговины.

Чемпионат Европы по баскетболу должен был пройти в сентябре 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии, однако в апреле этого года ФИБА объявила о переносе турнира на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.