Пт, 27.11.2020
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Фото ⟩ Полиция разыскивает совершившего несколько преступлений мужчину

ФОТО: Valsts policija

Салдусский участок Госполиции Курземского региона разыскивает Гвидо Гранаускиса, который подозревается в совершении тяжкого, а также нескольких менее тяжких преступлений и к которому в рамках уголовного закона применена мера пресечения - арест, сообщает агентство LETA.

Полиция просит осмотреть фотографию Гранаускиса и отозваться всех, кто что-либо знает о его возможном местонахождении или располагает другой информацией, которая может помочь в его поисках.

В полицию можно сообщить по номеру телефона 63802300 или 110.

Если вы заметите Гранаускиса, ни в коем случае не пытайтесь задержать его своими силами, необходимо связаться с полицией.

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