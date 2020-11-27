Фото ⟩ Полиция разыскивает совершившего несколько преступлений мужчину

Салдусский участок Госполиции Курземского региона разыскивает Гвидо Гранаускиса, который подозревается в совершении тяжкого, а также нескольких менее тяжких преступлений и к которому в рамках уголовного закона применена мера пресечения - арест, сообщает агентство LETA.
Полиция просит осмотреть фотографию Гранаускиса и отозваться всех, кто что-либо знает о его возможном местонахождении или располагает другой информацией, которая может помочь в его поисках.
В полицию можно сообщить по номеру телефона 63802300 или 110.
Если вы заметите Гранаускиса, ни в коем случае не пытайтесь задержать его своими силами, необходимо связаться с полицией.