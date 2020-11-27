Алексей Навальный выступил в Европарламенте и посоветовал, какие именно санкции нужно вводить против российских властей.

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Навальный в Европарламенте призвал ввести санкции против окружения Путина

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во время дискуссии в комитете по международным делам Европарламента призвал Евросоюз ввести санкции против людей из окружения президента России Владимира Путина.

По его словам, Европейский союз в вопросе введения санкций должен сосредоточиться на источниках доходов приближенных президента, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции. По его словам, такие меры будут очень эффективными.

"Пока яхты Усманова стоят в Барселоне и Монако, никто в Кремле не будет относиться к санкциям серьезно", – заявил Навальный.

Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть". Навальный также призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих.

По его словам, ключевой момент не в том, что итоги выборов будут сфальсифицированы, что ожидаемо и является нормальным для всех избирательных процессов в России, важным является вопрос участия в них всех желающих.

Вместе с Навальным в дискуссии комитета приняли участие оппозиционеры Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.​ Дискуссия проходит в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями.

Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 27.11.2020