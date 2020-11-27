Навальный в Европарламенте и "ответка" от Шуплинской. Все, что вы могли пропустить 27 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки выявлено 637 новых случаев Covid-19, два человека скончались.
- В Риге за сутки выявлено 300 случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 72
- Передача: В Дании на кожевенном предприятии Covid-19 заразились гастарбайтеры из Латвии.
- Самоизоляцию не нужно будет соблюдать после возвращения всего из двух стран ЕС - Ватикана и Исландии.
- Covid-19: Видземская больница перепрофилирует часть терапевтического отделения.
- В трех самоуправлениях уровень заболеваемости Covid-19 превысил средний показатель по стране на 50%.
- В Литве рекорд: выявлено 2339 новых случаев Covid-19, 22 человека скончались.
- В Елгавской тюрьме закончился карантин.
- ООН: коронавирус отбросил назад эмансипацию, вернув женщин на кухню.
Другие события дня:
- Навальный в Европарламенте призвал ввести санкции против окружения Путина.
- По иску Ryanair с аэропорта "Рига" будут взысканы 1,6 млн евро.
- Лукашенко пообещал “не работать президентом” после принятия новой конституции.
- Рейзниеце-Озола указала на проблемы для получателей гонораров после налоговых изменений.
- Шуплинска обвинила LIZDA в том, что профсоюз интересуют только ресурсы.
- Мартин Дукурс установил новый рекорд трассы в Сигулде, победив на втором этапе Кубка мира.
- В следующем году снизят социальные взносы.
- В России учитель выстрелил из травматического пистолета в школе: у него были разногласия с учеником.
- В Засулауксе горела фабрика, пожар локализован.
- Массовое убийство норок в Дании: премьер извинилась за ошибки правительства.
- Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена.
Немного легких новостей отвлечься:
- "Думала, что буду в этой психушке лежать": первый поход к психиатру - страшно ли?
- У еще одной Tesla на шоссе улетела крыша
- Люди недоумевают: откуда и почему у главы Центра инфектологии свежий маникюр?