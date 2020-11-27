Пт, 27.11.2020
Кремль не знает толком, что ему нужно от Беларуси кроме военной базы, но не может и допустить, чтобы кто-то считал, что Москва потеряла Беларусь. Глеб Павловский, российский политолог
Глеб Павловский, российский политолог
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  • Навальный в Европарламенте и "ответка" от Шуплинской. Все, что вы могли пропустить 27 ноября

Навальный в Европарламенте и "ответка" от Шуплинской. Все, что вы могли пропустить 27 ноября

ФОТО: TVNET

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Коронавирус:

  • За сутки выявлено 637 новых случаев Covid-19, два человека скончались.
  • В Риге за сутки выявлено 300 случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 72
  • Передача: В Дании на кожевенном предприятии Covid-19 заразились гастарбайтеры из Латвии.
  • Самоизоляцию не нужно будет соблюдать после возвращения всего из двух стран ЕС - Ватикана и Исландии.
  • Covid-19: Видземская больница перепрофилирует часть терапевтического отделения.
  • В трех самоуправлениях уровень заболеваемости Covid-19 превысил средний показатель по стране на 50%.
  • В Литве рекорд: выявлено 2339 новых случаев Covid-19, 22 человека скончались.
  • В Елгавской тюрьме закончился карантин.
  • ООН: коронавирус отбросил назад эмансипацию, вернув женщин на кухню.

Другие события дня:

  • Навальный в Европарламенте призвал ввести санкции против окружения Путина.
  • По иску Ryanair с аэропорта "Рига" будут взысканы 1,6 млн евро.
  • Лукашенко пообещал “не работать президентом” после принятия новой конституции.
  • Рейзниеце-Озола указала на проблемы для получателей гонораров после налоговых изменений.
  • Шуплинска обвинила LIZDA в том, что профсоюз интересуют только ресурсы.
  • Мартин Дукурс установил новый рекорд трассы в Сигулде, победив на втором этапе Кубка мира.
  • В следующем году снизят социальные взносы.
  • В России учитель выстрелил из травматического пистолета в школе: у него были разногласия с учеником.
  • В Засулауксе горела фабрика, пожар локализован.
  • Массовое убийство норок в Дании: премьер извинилась за ошибки правительства.
  • Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена.

Немного легких новостей отвлечься:

  • "Думала, что буду в этой психушке лежать": первый поход к психиатру - страшно ли?
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