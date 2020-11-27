Кариньш призвал отказаться от встреч с друзьями и родственниками

"Защитим себя, защитим их, не будем играть в лотерею со своим здоровьем и жизнью", - заявил премьер.

Напомним, в четверг в Латвии было зарегистрировано 637 новых случаев Covid-19, а два пациента скончались.

На этой неделе министр здравоохранения Илзе Винькеле предупредила, что в Латвии распространение Covid-19 оценивается как очень, очень серьезное, и, если ситуация не улучшится, строгие ограничения придется вводить по всей стране.

В свою очередь госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко отметила, что может наступить момент, когда из-за роста числа госпитализированных с Covid-19 пациентов система здравоохранения уже не сможет помочь всем.