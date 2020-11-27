Кариньш призвал отказаться от встреч с друзьями и родственниками

Воздержимся от походов в гости и встречьс друзьями и родственниками, призвал в Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Защитим себя, защитим их, не будем играть в лотерею со своим здоровьем и жизнью", - заявил премьер.
Напомним, в четверг в Латвии было зарегистрировано 637 новых случаев Covid-19, а два пациента скончались.
На этой неделе министр здравоохранения Илзе Винькеле предупредила, что в Латвии распространение Covid-19 оценивается как очень, очень серьезное, и, если ситуация не улучшится, строгие ограничения придется вводить по всей стране.
В свою очередь госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко отметила, что может наступить момент, когда из-за роста числа госпитализированных с Covid-19 пациентов система здравоохранения уже не сможет помочь всем.
Данные Национальной службы здравоохранения свидетельствуют, что в четверг в стационарах лечились 496 пациентов с коронавирусом. У 36 из них заболевание протекает в тяжелой форме.