Сб, 28.11.2020
Цель Lidl - войти в число лучших работодателей Латвии. Для этого мы предлагаем сотрудникам более высокую заработную плату, чем в среднем по отрасли, и ряд бонусов. Дана Хасана, представитель Lidl
Дана Хасана, представитель Lidl

Кариньш призвал отказаться от встреч с друзьями и родственниками

Кришьянис Кариньш

ФОТО: AFP/SCANPIX

Воздержимся от походов в гости и встречьс друзьями и родственниками, призвал в Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Защитим себя, защитим их, не будем играть в лотерею со своим здоровьем и жизнью", - заявил премьер.

Напомним, в четверг в Латвии было зарегистрировано 637 новых случаев Covid-19, а два пациента скончались.

На этой неделе министр здравоохранения Илзе Винькеле предупредила, что в Латвии распространение Covid-19 оценивается как очень, очень серьезное, и, если ситуация не улучшится, строгие ограничения придется вводить по всей стране.

В свою очередь госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко отметила, что может наступить момент, когда из-за роста числа госпитализированных с Covid-19 пациентов система здравоохранения уже не сможет помочь всем.

Данные Национальной службы здравоохранения свидетельствуют, что в четверг в стационарах лечились 496 пациентов с коронавирусом. У 36 из них заболевание протекает в тяжелой форме.

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