Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2020 года

Первое, что понадобится всем нам в декабре 2020 года - это мощная интуиция. Также очень важно правильно распределять энергию, ведь близятся праздники, а настроение звезд будет изменчивым.

Овен

У Овнов в конце года появится возможность найти вторую половинку. Звезды существенно повысят обаяние этих людей, так что им удастся произвести отличное первое впечатление. Что касается финансовой стороны жизни, то в ней Овнам необходимо проявлять активность лишь в начале месяца. В конце декабря будет не самое удачное Полнолуние, которое может подпортить все планы. Все покупки лучше успеть совершить до 29 декабря включительно.

Телец

У Тельцов начинается очень благоприятное время. Труднее всего им придется в третьей декаде месяца, потому что в этот период произойдет много астрологических событий, выбивающих из колеи. В целом декабрь можно назвать продуктивным месяцем, идеально подходящим для обучения и получения новых навыков. Все проблемы, которые встретятся на пути, можно расценивать как возможность стать лучше и мудрее.

Близнецы

Близнецам стоит начать декабрь с очищения своей энергетики от негатива. Это будет первостепенной задачей, ведь в противном случае начнется волна неудач и проблем. Необходимо использовать декабрь для того, чтобы договориться со своими врагами и недоброжелателями. При правильном подходе к переговорам Близнецам удастся обойти стороной войны и конфликты. Подобные победы будут намного приятнее, чем затяжные сражения. Это сэкономит кучу времени, денег, нервов и сил.

Рак

Ракам стоит научиться мыслить позитивно, особенно в первую декаду месяца. Оптимистичное настроение принесет много удачи в творческой деятельности. У Раков, голова которых не занята бытом, появится много идей. Они смогут познакомиться с интересными людьми, найти свою любовь и обрести новых друзей. Будут и случайные встречи, которые с высокой вероятностью станут судьбоносными. В общении с близкими, друзьями и второй половинкой придется быть осторожнее, чтобы ненароком никого не обидеть.

Лев

Финансовая сторона жизни для людей этого знака станет самой важной в декабре. Самыми неблагоприятными днями для покупок станут 19, 21 и 30 декабря. Первая половина месяца идеально подойдет для домашних дел и решения насущных задач. В конце года Львам необходимо будет прислушиваться к советам близких людей. Также им стоит почаще приходить на помощь нуждающимся в поддержке родственникам. У одиноких Львов ожидаются приятные знакомства.

Дева

Девам нужно настроиться на позитив и избавиться от негативных программ. Внутренний настрой будет определяющим в процессе достижения целей в декабре. Астролог и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не давать никому пустых обещаний в конце этого года. Также желательно не оформлять кредиты, не брать займы и не давать денег в долг. В 2021 год нужно будет войти свободными от неприятных обязательств.

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