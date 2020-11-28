Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2020 года

Василиса Володина - один из самых известных российских экспертов в области астрологии. Ее прогнозы особенно популярны, потому что наполнены оптимизмом, актуальной информацией и советами на все случаи жизни. Гороскоп на декабрь поможет вам завершить столь непростой 2020 год на позитивной волне.
Первое, что понадобится всем нам в декабре 2020 года - это мощная интуиция. Также очень важно правильно распределять энергию, ведь близятся праздники, а настроение звезд будет изменчивым.
Овен
У Овнов в конце года появится возможность найти вторую половинку. Звезды существенно повысят обаяние этих людей, так что им удастся произвести отличное первое впечатление. Что касается финансовой стороны жизни, то в ней Овнам необходимо проявлять активность лишь в начале месяца. В конце декабря будет не самое удачное Полнолуние, которое может подпортить все планы. Все покупки лучше успеть совершить до 29 декабря включительно.
Телец
У Тельцов начинается очень благоприятное время. Труднее всего им придется в третьей декаде месяца, потому что в этот период произойдет много астрологических событий, выбивающих из колеи. В целом декабрь можно назвать продуктивным месяцем, идеально подходящим для обучения и получения новых навыков. Все проблемы, которые встретятся на пути, можно расценивать как возможность стать лучше и мудрее.
Близнецы
Близнецам стоит начать декабрь с очищения своей энергетики от негатива. Это будет первостепенной задачей, ведь в противном случае начнется волна неудач и проблем. Необходимо использовать декабрь для того, чтобы договориться со своими врагами и недоброжелателями. При правильном подходе к переговорам Близнецам удастся обойти стороной войны и конфликты. Подобные победы будут намного приятнее, чем затяжные сражения. Это сэкономит кучу времени, денег, нервов и сил.
Рак
Ракам стоит научиться мыслить позитивно, особенно в первую декаду месяца. Оптимистичное настроение принесет много удачи в творческой деятельности. У Раков, голова которых не занята бытом, появится много идей. Они смогут познакомиться с интересными людьми, найти свою любовь и обрести новых друзей. Будут и случайные встречи, которые с высокой вероятностью станут судьбоносными. В общении с близкими, друзьями и второй половинкой придется быть осторожнее, чтобы ненароком никого не обидеть.
Лев
Финансовая сторона жизни для людей этого знака станет самой важной в декабре. Самыми неблагоприятными днями для покупок станут 19, 21 и 30 декабря. Первая половина месяца идеально подойдет для домашних дел и решения насущных задач. В конце года Львам необходимо будет прислушиваться к советам близких людей. Также им стоит почаще приходить на помощь нуждающимся в поддержке родственникам. У одиноких Львов ожидаются приятные знакомства.
Дева
Девам нужно настроиться на позитив и избавиться от негативных программ. Внутренний настрой будет определяющим в процессе достижения целей в декабре. Астролог и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не давать никому пустых обещаний в конце этого года. Также желательно не оформлять кредиты, не брать займы и не давать денег в долг. В 2021 год нужно будет войти свободными от неприятных обязательств.
Весы
Весы по своей природе добры, поэтому ждут от окружающих того же. Если кто-то из окружения будет злиться без причины, лучше с этим человеком прекратить любое общение. Весы будут податливы из-за обостренной эмпатии. Одно дело - помогать нуждающимся, а другое - слушать бесконечные жалобы и негатив. С 10 по 21 декабря желательно успеть подготовиться к новогодним праздникам, в том числе купить все подарки для близких.
Скорпион
Любовная сфера для Скорпионов в конце 2020 года будет очень важна, но в ней может не хватать удачи. Если в этой сфере все будет спокойно и приятно, то в финансовых делах и на работе тоже все сложится прекрасно. Во второй половине декабря Скорпионам лучше подходить к решению всех задач и проблем осмотрительно и рассудительно. Стоит быть готовыми к внезапным переменам. Не нужно полагаться во всем на удачу.
Стрелец
Декабрь для Стрельцов - время спонтанных побед, но не стоит надеяться на случайность. Для финансового успеха стоит прислушиваться к мудрым советам, а в любви - повышать свое настроение и стараться делать окружающих более счастливыми. У Стрельцов на протяжении всего декабря могут появляться интересные идеи, что хорошо отразится на будущих успехах в финансовой сфере. Также это хороший период для путешественников и всех, кто занимается интеллектуальной деятельностью.
Козерог
Козерогам Василиса Володина советует в декабре почаще полагаться на свою интуицию. Первая половина месяца для представителей этого знака окажется крайне позитивной в финансовом плане, потому что Меркурий будет находиться в Стрельце. Это идеальное время для покупок, открытия нового бизнеса, поездок. Звезды и планеты хотят, чтобы Козероги не перегружали себя делами и некоторые свои полномочия передали окружающим. Это прекрасное время для занятий спортом и физической активности в целом.
Водолей
В декабре Водолеям стоит бороться с энергетическим истощением, потому что их биополе может не успеть восстановиться к новогодним праздникам. Не стоит переутомляться, даже если на работе осталось много нерешенных проблем. Астролог не рекомендует Водолеям быть чрезмерно активными - нужно обязательно приберечь силы на предпраздничный шопинг и подготовку дома к Новому году. Если этого не сделать, позитивный настрой может смениться апатией.
Рыбы
Рыбы в декабре будут находиться на энергетическом подъеме. Сил у них хватит на все, поэтому не стоит игнорировать просьбы близких о помощи. Конец года - прекрасное время для обновления всей своей жизни, начиная от мелочей и заканчивая работой, увлечениями. Одиноких Рыб ждут приятные знакомства - есть шанс найти человека, с которым захочется построить отношения. Декабрь поможет этим людям раскрыть свои возможности, их ожидает время озарений и ярких эмоций.