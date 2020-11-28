Врачи предупредили, что побочные эффекты вакцины от Covid-19 могут быть очень неприятными

Представитель Американской медицинской ассоциации Сандра Фрайховен сказала, что обе новые вакцины - Pfizer и Moderna - нужно будет вводить в два подхода, между которыми будет определенный интервал. Как практикующая врач она сказала, что тревожится по поводу того, что пациенты могут не прийти на вторую вакцинацию, так как переживут неприятные побочные эффекты после первой инъекции.

"Нам действительно необходимо информировать пациентов о том, что вакцина не будет прогулкой в парке. Они будут знать, что вакцинированы. Они, скорее всего, будут чувствовать себя не слишком хорошо, однако им нужно будет явиться на повторную вакцинацию", - рассказала Фрайховен. 3

Новостное издание CNBC пишет, что во время испытания вакцины в сентябре добровольцы сообщали об ознобе, болях в теле, сильных головных болях, усталости на протяжении всего дня и других симптомах, появившихся после инъекции. Несмотря на то, что симптомы были очень неприятными и иногда действительно сильными, пациенты сообщали, что они обычно пропадали спустя пару дней или даже быстрее. Кроме того, они утверждали, что это лучше, чем поймать Covid-19.

Обе разрабатывающие вакцину компании признали, что у вакцины могут быть неприятные побочные эффекты, похожие на умеренные симптомы Covid-19, например, боли в мышцах, озноб и головные боли.

Жительница Северной Каролины в возрасте около 50 лет, принимавшая участие в тестировании разработанной вакцины компании Moderna, сообщила, что после инъекции не пережила озноб, но страдала от сильной мигрени, которая забрала силы и способность концентрироваться на весь день. Она сказала, что на следующий день проснулась в лучшем состоянии, впрочем, она признала, что компании стоило бы проинформировать людей о возможности таких побочных эффектов.

"Если вакцина окажется действенной, то людям придется быть сильными и терпеливыми. В первой дозе нет ничего такого, однако вторая совершенно точно уложит человека в кровать на несколько дней", - сказала она. 3

Впрочем, были и сообщения о том, что некоторые люди после испытания вакцины были разочарованы, что не пережили таких побочных эффектов как другие, посчитав, что им вкололи плацебо.