Убит "отец иранской бомбы". В Тегеране застрелили физика Фахризаде, которого считали главой ядерной программы

В субботу утром президент Ирана Хасан Роухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти, - сказал он. - Его мученическая смерть не остановит наши достижения".

В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Рейтер сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Фахризаде, профессор атомной физики университета имени имама Хусейна и советник министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение.

В 2014 году один из западных дипломатов заявил агентству Рейтер: "Если Иран в какой-то момент захочет направить [обогащение урана] на военные цели, Фахризаде будет известен как отец иранской бомбы".

Иран всегда настаивал, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, заявил, что Тегеран оставляет за собой право "принимать все необходимые меры для защиты своего народа и его интересов".

В свою очередь Гутерриш призвал к сдержанности и заявил о необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, пишет Рейтер.

Что случилось во время покушения?

Иранское министерство обороны описало обстоятельства убийства так: "Вооруженные террористы напали на автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава отдела нашего министерства по исследованиям и инновациям. После столкновения между террористами и его охраной Фахризаде получил тяжелые ранения и был срочно отправлен в больницу. К сожалению, усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом и несколько минут назад он скончался".

Фахризаде был ранен в результате нападения и умер в больнице EPA

По данным иранских СМИ, по ученому, который находился в машине, был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Агентство Фарс ранее сообщало о взрыве автомобиля в городе Абсард неподалеку от Тегерана, где был убит Фахризаде. Как рассказали свидетели происшествия, "были убиты три или четыре человека, которых называли террористами".