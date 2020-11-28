Пьяный водитель "летел" по улице Деглава и протаранил другую машину

Аварии случаются, но когда тормозной путь составляет 100 метров в месте, где разрешенная скорость движения всего 50 км/час, становится понятным, что были грубо нарушены правила.

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"Ехали по своей полосе, он тоже ехал по своей, только он наверное ехал 120 км/час, я так думаю. Быстро ехал. Произошло столкновение, и я чуть не выехала на встречную полосу. Не знаю, зачем он так несся", - рассказала водитель пострадавшей в ДТП машины.

Виновник аварии на месте происшествия предоставил объяснения полиции и вскоре был увезен в центр экспертиз.

Позднее стражи порядка рассказали, что в выдохе у водителя Toyota было констатировано 2,82 промилле алкоголя. Кроме того, у водителя не было прав. За данное нарушение начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

ФОТО: Скриншот видео

Повреждения автомобиля пострадавшей женщины компенсируют страховщики ОСТА, которые после этого в порядке регресса взыщут потери с пьяного водителя.