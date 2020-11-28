Болотник: не могу дождаться, когда снова шокирую мир бокса

Латвийский боксёр Ричард Болотник горит нетерпением шокировать боксёрский мир, рассказал организаторам турнира "Golden Contract" MTK Global спортсмен.
Болотник 2 декабря в Уэйкфилде в студии Production Park в финале Golden Contract встретится с немцем Сержем Михелем.
В конце сентября Болотник в клубе Studio 69 по очкам победил британца Хози Бертона, которого лично приехал поддержать известный боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри. Победа позволила Болотнику защитить чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
В декабре прошлого года Болотник завоевал титул чемпиона Европы WBO в полутяжёлой весовой категории. В четвертьфинальном матче этого турнира латвийский боксёр в первом раунде победил представителя Северной Ирландии Стивена Уорда.
- сказал Болотник.
У боксёра из Латвии уже появилась толпа фанатов в Великобритании, которые пишут ему письма.
"Жаль, что не будет зрителей, однако в углу ринга будет моя команда, да и фанаты так и так поддержат. Всегда чувствую их поддержку, что бы не происходило во время боя", - отметил Болотник.
30-летний Болотник за время своей карьеры одержал победу в 17 из 23 боёв, семь из которых завершились нокаутом.
В свою очередь 32-летний Михел, которого называют "баварским снайпером", в профессиональной карьере выходил на ринг 12 раз и одержал 11 побед, восемь из которых нокаутом.
30 сентября он в Йорк-холле в Лондоне в полуфинале победил Лайема Конроя. Он трижды отправлял соперника в нокдаун, и в четвертом раунде бой был остановлен.
Победа в турнире Golden Contract даст боксёру договор на несколько боёв высокого уровня.