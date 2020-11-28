Болотник: не могу дождаться, когда снова шокирую мир бокса

Болотник 2 декабря в Уэйкфилде в студии Production Park в финале Golden Contract встретится с немцем Сержем Михелем.

В конце сентября Болотник в клубе Studio 69 по очкам победил британца Хози Бертона, которого лично приехал поддержать известный боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри. Победа позволила Болотнику защитить чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

В декабре прошлого года Болотник завоевал титул чемпиона Европы WBO в полутяжёлой весовой категории. В четвертьфинальном матче этого турнира латвийский боксёр в первом раунде победил представителя Северной Ирландии Стивена Уорда.

"Перед турниром Бертон сказал, что он фаворит, однако я доказал, что он ошибается. Так же зрители бокса не считали меня и фаворитом в бое против Уорда, однако и тогда я доказал, что они ошибаются. Мне нравится потрясать мир, и я не могу дождаться, когда снова шокирую его в бою против Михела",

- сказал Болотник.

У боксёра из Латвии уже появилась толпа фанатов в Великобритании, которые пишут ему письма.

"Жаль, что не будет зрителей, однако в углу ринга будет моя команда, да и фанаты так и так поддержат. Всегда чувствую их поддержку, что бы не происходило во время боя", - отметил Болотник.

30-летний Болотник за время своей карьеры одержал победу в 17 из 23 боёв, семь из которых завершились нокаутом.

В свою очередь 32-летний Михел, которого называют "баварским снайпером", в профессиональной карьере выходил на ринг 12 раз и одержал 11 побед, восемь из которых нокаутом.

30 сентября он в Йорк-холле в Лондоне в полуфинале победил Лайема Конроя. Он трижды отправлял соперника в нокдаун, и в четвертом раунде бой был остановлен.