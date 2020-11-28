На восток Австралии обрушилась жара

Восток Австралии затронула волна жары: температура воздуха в некоторых частях страны в субботу превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, пишет dpa.
В Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории и Южной Австралии температура воздуха с утра достигла 42 градусов.
В Сиднее во второй половине дня температура воздуха превысила отметку в 40 градусов и ожидается, что такая жара сохранится в городе до воскресенья.
В Австралии приближается лето, и эта волна жары на востоке страны стала первой в этом сезоне.
Пожарно-спасательная служба в отдельных местах Нового Южного Уэльса объявила высокий уровень пожароопасности и полностью запретила разжигать костры.