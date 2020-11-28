Сб, 28.11.2020
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На восток Австралии обрушилась жара

Пляж в Сиднее

ФОТО: EPA/Scanpix

Восток Австралии затронула волна жары: температура воздуха в некоторых частях страны в субботу превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, пишет dpa.

В Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории и Южной Австралии температура воздуха с утра достигла 42 градусов.

В Сиднее во второй половине дня температура воздуха превысила отметку в 40 градусов и ожидается, что такая жара сохранится в городе до воскресенья.

В Австралии приближается лето, и эта волна жары на востоке страны стала первой в этом сезоне.

Пожарно-спасательная служба в отдельных местах Нового Южного Уэльса объявила высокий уровень пожароопасности и полностью запретила разжигать костры.

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