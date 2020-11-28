Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью Украинской службе "Радио Свобода".
"Мы хотели бы высказать свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы соседи. И мы будем продолжать наши отношения и в будущем", - указала Тихановская, добавив, что подобного разговора ждет белорусский народ.
Со стороны Кремля не поступало сигналов о ее возможной встрече с президентом России.
Тихановская также отметила, что "в ближайшее время" планирует посетить Украину. Дата такого визита согласовывается с Киевом. Оппозиционерка сказала, что разговаривала об этом с министром иностранных дел Украины.
Напомним, что в Беларуси не стихают массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.