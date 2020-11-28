Сб, 28.11.2020
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Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

ФОТО: Reuters/ScanPix

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью Украинской службе "Радио Свобода".

"Мы хотели бы высказать свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы соседи. И мы будем продолжать наши отношения и в будущем", - указала Тихановская, добавив, что подобного разговора ждет белорусский народ. 

Со стороны Кремля не поступало сигналов о ее возможной встрече с президентом России.

Тихановская также отметила, что "в ближайшее время" планирует посетить Украину. Дата такого визита согласовывается с Киевом. Оппозиционерка сказала, что разговаривала об этом с министром иностранных дел Украины.

Напомним, что в Беларуси не стихают массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. 

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