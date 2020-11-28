Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным

"Мы хотели бы высказать свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы соседи. И мы будем продолжать наши отношения и в будущем", - указала Тихановская, добавив, что подобного разговора ждет белорусский народ.

Со стороны Кремля не поступало сигналов о ее возможной встрече с президентом России.

Тихановская также отметила, что "в ближайшее время" планирует посетить Украину. Дата такого визита согласовывается с Киевом. Оппозиционерка сказала, что разговаривала об этом с министром иностранных дел Украины.