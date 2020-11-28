Футбол с Владимиром Ивановым: Для "Тукумса" и "Метты" - последний звонок, для Белаковича и Додо - шанс стать снайпером номер один

Начать надо с того, что на очередном заседании правления ЛФФ (Латвийская федерация футбола) было принято решение упразднить переигровку за право сохранения прописки в высшей лиге на 2021 год. Не те времена, не до этого (командам первой лиги запрещено участвовать в матчах во время чрезвычайной ситуации). Это значит, что команда, которая займет девятое место, автоматически остается в "Вирслиге" и на следующий год, а последняя - прямиком отправляется в первую лигу.

Получается, что предстоящие встречи для "Метты" (девятое место и 16 очков) и "Тукумса" (десятое место и 14 очков) становятся не просто судьбоносными, а самыми главными в сезоне.

Итак, "Тукумс" у себя дома принимает вице-чемпиона страны РФШ, а "Метта" в Риге сыграет с "Валмиерой". Расклад следующий - "Тукумсу" необходима только победа, только три очка - ни больше ни меньше, и только тогда дебютант "Вирслиги" может рассчитывать на девятое место при обязательном условии, что "Метта" проиграет. Да-да, даже ничья устроит подопечных Андриса Рихертса. Ведь в случае равенства очков (по 17), преимущество по личным встречам будет иметь столичный клуб (3:1, 2:0 и 1:3).

Согласен - и РФШ, и "Валмиере" на самом деле ничего не надо - команда Виктора Мороза завершила чемпионат второй, "Валмиера" впервые стала третьей. Но это нисколько не означает, что гости будут отбывать номер. Может они и будут не столь мотивированы, но дарить очки сопернику даже в такой ситуации, уверен, не входит в их планы (стоит отметить, что из-за дисквалификации РФШ не сможет рассчитывать на своих лидеров Томаша Шимковича и Артура Зюзина).

ФОТО: https://www.facebook.com/fkrfs/

Если говорить о статистике матчей сезона-2020 с участием вышеназванных команд, то "Тукумс" с РФШ был бессилен - дважды по 0:3, а вот в противостоянии "Метты" и "Валмиеры" было поинтереснее - 2:2 и 0:1. На мой взгляд, правильнее было бы эти результаты не брать в расчет исходя из того, какова цена этих встреч. Ставки высоки как никогда: аутсайдерам отступать некуда, они загнаны в угол, а потому готовятся соперникам дать бой.

Единственной из игр 27-го тура, проведение которой в субботу днем оставалось под вопросом, это матч на стадионе "Сконто" с участием "Риги" и "Вентспилса". Вся проблема в "Риге", главный тренер которой Михаил Конев не хочет вновь выставлять на матч непонятно какой состав с вратарями в качестве нападающих. И, действительно, к чему такая с позволения сказать самодеятельность, к чему такие выкрутасы, которые ну уж точно не идут на пользу команде, тем более в плане имиджа?

С превеликим трудом собрав состав на предыдущую игру с РФШ, "Рига" все равно на стадионе РТУ показала зубы, все три мяча пропустив лишь в последние 20 минут - 0:3. Второй раз экспериментировать наш чемпион явно не намерен.

В двух других воскресных матчах сойдутся "Даугавпилс" - "Спартак" и "Елгава" - "Лиепая". Если оставить в стороне обещание даугавпилсской команды провести матч оптимальным составом (в прошлом туре в Валмиеру поехали восемь игроков, и после того, как два футболиста выбыли из игры, на 58-й минуте при счете 3:0 в пользу "Валмиеры" матч пришлось остановить, в результате чего победа, согласно решению дисциплинарной комиссии ЛФФ, так и так была присуждена хозяевам поля).

ФОТО: Valmiera FC/Facebook

Эти противостояния интересны хотя бы потому, что превратятся в заочную дуэль капитана спартаковцев Неманьи Белаковича и бразильского нападающего лиепайчан Додо. Кто то из них выиграет бомбардирскую гонку? У Белаковича - 15 забитых мячей, у поймавшего кураж Додо - 14. Так что спор здесь продолжится до последней минуты. А еще "Лиепая" в этом укороченном сезоне уже дважды наказывала "Елгаву" (5:1 и 3:1), и если елгавчане вновь не соберут на матч более-менее оптимальный состав, у Додо и Артура Карашаускаса будет шанс порезвиться и на этот раз. Впрочем, и "Спартак" в этом году с "Даугавпилсом" играет удачно (2:0 и 3:3). Так что и здесь Белаковичу, как говорится, все карты в руки!