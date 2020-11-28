В пятницу с Covid-19 госпитализировано 70 больных

В пятницу госпитализировано 70 больных Covid-19, всего в больницах находятся 484 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 452 человек состояние средней тяжести, 32 человека - в тяжелом состоянии.
На сегодня это второе по величине количество пациентов с Covid-19, госпитализированных за один день. Наибольшее количество пациентов, а именно - 96 человек, было госпитализировано 26 ноября.
В целом с начала пандемии из больниц выписано 1279 человек с Covid-19 - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.
Как сообщалось ранее, на этой неделе министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) заявила Латвийскому телевидению, что в больницах для лечения пациентов с Covid-19 доступны 633 места.
Напомним, что за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 753 новых случая Covid-19, умерли три человека.
Двое умерших входили в возрастную группу от 80 до 85 лет, еще один - от 85 до 90 лет. Всего в Латвии умерли 193 человека, зараженных новым коронавирусом.
За прошедшие сутки сделано 7645 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 561 человека, выздоровевшими считаются 1719 человек.