В США казнят пятерых, пока не пришел Байден, выступающий против казней

До президентства Трампа федеральные власти США в последний раз проводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. Но в августе 2019 года, после массовых убийств в Дейтоне и Эль-Пасо, Трамп призвал вернуть смертную казнь.

Несмотря на то, что приговоренные отправляли прошения о помиловании, обращались в суды с просьбой об отсрочке или смягчении наказания,

в этом году казнили восемь заключенных.

До конца президентского срока Трампа планируют казнить еще пятерых. Если все эти казни состоятся, то за шесть месяцев в США приведут в исполнение 13 смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Более того, Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни на федеральном уровне. Теперь, помимо смертельных инъекций, новые поправки позволят использовать расстрел, газ, электрический стул, повешение или "любой другой способ, предусмотренный законодательством штата, в котором был вынесен приговор". Поправки вступят в силу 24 декабря.

Решения администрации Трампа по вопросу смертной казни станут проблемой для новой администрации Байдена, который выступает за отмену высшей меры наказания.

Кого планируют казнить

На 10 декабря назначена смертная казнь Брэндона Бернарда, осужденного за убийство молодой пары в 1999 году.

11 декабря должна состояться казнь Альфреда Буржуа - он издевался над своей двухлетней дочерью, а потом избил ее до смерти.

12 января запланирована казнь Лизы Монтгомери - первой за 70 лет женщины, получившую смертный приговор на федеральном уровне. Монтгомери задушила беременную девушку, разрезала живот жертвы ножом, после чего забрала младенца и пыталась выдать его за своего ребенка.

14 января планируется казнить Кори Джонсона. В 1992 году он убил семь человек в Вирджинии. Адвокаты настаивают, что Джонсон - умственно неполноценный, поэтому к нему не должна применяться высшая мера наказания.