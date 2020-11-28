В Олайнском крае задержан мужчина: его подозревают в избиении матери своих детей и убийстве ее друга

Как агентству LETA сообщила пресс-секретарь VP Гита Гжибовска, в понедельник, 23 ноября, после 16:00 в полицию поступила информация о том, что в частном доме в Олайнском крае были обнаружены труп мужчины со следами насильственной смерти и женщина с тяжелыми телесными повреждениями.

Полиция немедленно выехала на место происшествия, где полученная информация подтвердилась. В частном доме стражи порядка обнаружили на диване труп мужчины с травмой головы, которая могла быть нанесена ударом о тупой предмет. На полу без сознания лежала женщина 1980 года рождения. Она в тяжелом состоянии была экстренно доставлена ​​в больницу.

По факту совершения преступления начат уголовный процесс.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам криминальной полиции удалось выявить потенциального преступника - мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В среду, 25 ноября, его задержали в Риге. Позднее суд в качестве меры предосторожности поместил подозреваемого под стражу.

По информации агентства LETA, подозреваемый является отцом двоих детей женщины, которая была найдена избитой на месте преступления. 5

Учитывая, что оба ребенка проживали с задержанным, полиция передала информацию о случившемся в Сиротский суд, который определит их будущее место жительства.

Некая женщина, утверждающая, что она является двоюродной сестрой пострадавшей, сегодня опубликовала сообщение в Facebook, в котором выразила обеспокоенность по поводу безопасности как маленьких детей, так и соответствующих действий полиции и детских домов в этой ситуации.

Пресс-секретарь VP Гжибовска пояснила LETA, что в пятницу, 27 ноября, в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что дети находятся в опасности. Полиция немедленно отреагировала на эту информацию, и на место происшествия был отправлен экипаж.