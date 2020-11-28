Сб, 28.11.2020
Цель Lidl - войти в число лучших работодателей Латвии. Для этого мы предлагаем сотрудникам более высокую заработную плату, чем в среднем по отрасли, и ряд бонусов. Дана Хасана, представитель Lidl
Дана Хасана, представитель Lidl
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  • Пабрикс хочет вывести на улицы земессаргов, а Тихановская встретиться с Путиным. Все, что вы могли пропустить 28 ноября

Пабрикс хочет вывести на улицы земессаргов, а Тихановская встретиться с Путиным. Все, что вы могли пропустить 28 ноября

ФОТО: rus.tvnet.lv

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Коронавирус:

  • За сутки в Латвии подтверждено 753 случая Covid-19, умерли три человека
  • В пятницу с Covid-19 госпитализировано 70 больных
  • В Литве - 2121 новый случай Covid-19, в Эстонии - 376; в двух странах умерли 16 человек
  • Пабрикс предлагает закрыть школы и вывести на улицы земессаргов
  • Кариньш призвал отказаться от встреч с друзьями и родственниками
  • Врачи предупредили, что побочные эффекты вакцины от Covid-19 могут быть очень неприятными
  • Вступило в силу требование о самоизоляции при прибытии в Великобританию из Латвии
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Другие события дня:

  • В Олайнском крае задержан мужчина: его подозревают в избиении матери своих детей и убийстве ее друга
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  • Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным
  • Девятилетняя девочка на спор проглотила магниты. Теперь она борется за жизнь в больнице
  • В США казнят пятерых, пока не пришел Байден, выступающий против казней
  • На прошлой неделе в Латвии не зарегистрировано ни одного случая гриппа
  • Пьяный водитель "летел" по улице Деглава и протаранил другую машину
  • Убит "отец иранской бомбы". В Тегеране застрелили физика Фахризаде, которого считали главой ядерной программы

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