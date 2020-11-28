Пабрикс хочет вывести на улицы земессаргов, а Тихановская встретиться с Путиным. Все, что вы могли пропустить 28 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии подтверждено 753 случая Covid-19, умерли три человека
- В пятницу с Covid-19 госпитализировано 70 больных
- В Литве - 2121 новый случай Covid-19, в Эстонии - 376; в двух странах умерли 16 человек
- Пабрикс предлагает закрыть школы и вывести на улицы земессаргов
- Кариньш призвал отказаться от встреч с друзьями и родственниками
- Врачи предупредили, что побочные эффекты вакцины от Covid-19 могут быть очень неприятными
- Вступило в силу требование о самоизоляции при прибытии в Великобританию из Латвии
- Коронавирус: ряд стран ЕС ослабляет карантинные меры перед Рождеством
Другие события дня:
- В Олайнском крае задержан мужчина: его подозревают в избиении матери своих детей и убийстве ее друга
- В Baby box Детской больницы оставлена малышка
- Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным
- Девятилетняя девочка на спор проглотила магниты. Теперь она борется за жизнь в больнице
- В США казнят пятерых, пока не пришел Байден, выступающий против казней
- На прошлой неделе в Латвии не зарегистрировано ни одного случая гриппа
- Пьяный водитель "летел" по улице Деглава и протаранил другую машину
- Убит "отец иранской бомбы". В Тегеране застрелили физика Фахризаде, которого считали главой ядерной программы
Немного легких новостей отвлечься:
- "Динамо" третий раз в сезоне оказалось слабее ХК "Сочи"
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- В Гвинее родила последняя плодовитая самка редких шимпанзе. Ученые надеются на спасение вида
- На восток Австралии обрушилась жара
- "Выходи гулять": группа "Каста" выпустила новый клип о жестокости со стороны спецназа
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