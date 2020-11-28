61 год в браке! Умерли от Covid-19 в течение дня. История семьи из Кулдиги

Осенью Covid-19 заболела вся семья, в том числе и сам Айгарс - спортсмен, велосипедист, человек, которого в Кулдиге многие знают как первого тренера известного велосипедиста Романа Вайнштейна.

"От кого? Где? Это вопрос, на который мы не можем ответить. Мы даже продукты на дом заказываем. На работу хожу пешком, стараюсь двигаться, занимаюсь спортом", - рассказывает Айгарс программе.

Папа с мамой были уже старенькими, а у женщины вдобавок было еще несколько болезней. "Первой заболела мама. Температура. Мы не понимали. Мы думали - так просто. Потом все перешло к отцу. Тогда решили, что нужно делать тест. Поняли - есть", - рассказывает Айгарс.

Родителей доставили в больницу в Вентспилсе: "Отец позвонил, сказал, что у него очень хороший, приветливый персонал. Был доволен.

Только спросил – я действительно смогу отсюда уехать? Видимо, чувствовал".

Родителя лежали вместе в одной палате в Северо-Курземской региональной больнице в Вентспилсе. В отличие от рассказов многих других пациентов, родители Айгарса на уход не жаловались: "Нас не пускали. Насколько говорили с врачами, у матери была температура 40. Отец говорил, что маме действительно плохо".

Родители Айгарса ушли с разницей меньше суток. В свидетельстве указано, что причиной смерти стал Covid-19. У отца - двусторонняя пневмония.

Смерть не разделила их даже на день: мама умерла в пятницу в полночь, папа в субботу вскоре после полуночи.

"Он беспощаден - этот вирус", - говорит Айгарс.