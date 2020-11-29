Даугавпилчанин создал в Англии фирму, а из-за Brexit производство перевел в родной город

В далеком 2008 Андрей уехал работать сварщиком на завод по производству бурового оборудования для нефтедобычи в Великобританию. Постепенно в нем зрела идея создать собственную компанию.

"Мне повезло познакомиться с ребятами из России, Казахстана, Азербайджана, которые тоже работали в нефтяной индустрии. Все они работали на разных позициях - кто-то был инженером, кто-то менеджером, был даже директор. Один раз сидели в пабе и общались на тему работы. В то время у ребят с работой были сложности", - рассказывает Андрей передаче "Домская площадь".

Во время разговора подняли тему работать самостоятельно, но идею никто не воспринял серьезно. Однако спустя некоторое время один из ребят позвонил с предложением создать свою компанию по производству бурового оборудования. Войти на этот рынок было сложно, приходилось пользоваться личными связями.

Однако уже через год было принято решение перевести производство в Латвию.

Главная причина - Brexit, объясняет Андрей.

"Неизвестно было, что и как будет работать- и как сотрудничать с нашими клиентами. Перевели компанию в Латвию. Здесь работаем два года, но английская компания также существует и функционирует", - рассказывает даугавпилчанин Латвийскому радио-4.

В октябре этого года компания Андрея Лещёва вошла в даугавпилсский бизнес-инкубатор.

"Отрасль нефтедобычи для нас характерна, и работы у нас будет много, но это интересно, такого у нас ещё не было", - говорит руководитель бизнес-инкубатора Латвийского агентства инвестиций и развития в Даугавпилсе Андрей Зелч, отмечая, что плюс компании в том, что это действующее предприятие.