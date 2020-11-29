Майк Тайсон и Рой Джонс не смогли выявить победителя. Оба недовольны

За сутки до поединка боксёры показали хорошие веса. 95,2 кг - Рой Джонс и 99,8 - Майк Тайсон. И если с Джонсом понятно, он всего три года назад боксировал в профессионалах, то Тайсон вернул себя в тот вес, в котором в последний раз выступал 15 лет назад.

Бой продолжался все восемь раундов по две минуты и завершился вничью. Ничья кажется справедливым результатом поединка, в котором оба боксёра проявили чудеса воли и характера. Правда, лозунг "победила дружба" не устроил ни одну из сторон.

Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. Затем "Железный Майк" заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.

Кстати, результат боя должен был объявить знаменитый конферансье бокса 76-летний Майк Баффер, но вместо него это сделал журналист, который брал у Тайсона и Джонса интервью, сам Баффер объявлять ничью отказался.

"Я пережил столько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Это крайне неприятные ощущения, доложу я вам. И я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?", - приводит слова Джонса "Чемпионат".

Какое-то время спустя Тайсон вернулся обратно для небольшого интервью и заявил, что ещё обязательно вернётся в ринг, а также дал понять, что готов к реваншу, однако, Рой Джонс не выказал большого энтузиазма по данному поводу.

Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. ends in a draw.



(via @BTSportBoxing)pic.twitter.com/UN6rjBRXZC — Bleacher Report (@BleacherReport) November 29, 2020