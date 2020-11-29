Экипаж-двойка Киберманиса занял второе место на третьем этапе Кубка мира по бобслею

Латвийский экипаж-двойка Оскар Киберманис/Матис Микнис в субботу на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Сигулде, занял второе место, а впервые вышедшие на трассу в этом сезоне Оскар Мелбардис и Интарс Дамбис стали седьмыми.
Победителем этапа стал немецкий экипаж пилота Франческо Фридриха. Третье место занял экипаж швейцарца Симона Фридли.
Ещё один латвийский экипаж Ральф Берзиньш/Эдгар Немме занял на этапе девятое место.
В третьем этапе Кубка мира участвовали 13 экипажей.
Сегодня в Сигулде состоится и четвёртый этап Кубка мира среди бобслейных двоек.