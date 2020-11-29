Экипаж-двойка Киберманиса занял второе место на третьем этапе Кубка мира по бобслею

Латвийский экипаж-двойка Оскар Киберманис/Матис Микнис в субботу на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Сигулде, занял второе место, а впервые вышедшие на трассу в этом сезоне Оскар Мелбардис и Интарс Дамбис стали седьмыми.