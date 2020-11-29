Вс, 29.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

Экипаж-двойка Киберманиса занял второе место на третьем этапе Кубка мира по бобслею

ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийский экипаж-двойка Оскар Киберманис/Матис Микнис в субботу на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Сигулде, занял второе место, а впервые вышедшие на трассу в этом сезоне Оскар Мелбардис и Интарс Дамбис стали седьмыми.

Победителем этапа стал немецкий экипаж пилота Франческо Фридриха. Третье место занял экипаж швейцарца Симона Фридли.

Ещё один латвийский экипаж Ральф Берзиньш/Эдгар Немме занял на этапе девятое место.

В третьем этапе Кубка мира участвовали 13 экипажей.

Сегодня в Сигулде состоится и четвёртый этап Кубка мира среди бобслейных двоек.

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