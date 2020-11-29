Фото ⟩ Грузовик вылетел в кювет, легковушка перевернулась через крышу: первые жертвы гололеда в Эстонии

Рано утром дорожное покрытие шоссе было преимущественно мокрым или влажным от реагентов. Местами идет дождь и мокрый снег.

К сожалению, из-за скользкой дороги утром уже произошло несколько ДТП, сообщает полиция Эстонии. В 8:48 поступило сообщение, что в волости Сауэ в деревне Кохату 26-летняя женщина потеряла контроль над управлением автомобилем KIA, в результате чего машина перевернулась через крышу. Пострадавшую на скорой помощь увезли в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

В это же время в Пярнумаа в Аудру в кювет выехал грузовик. В полдень его стали вытаскивать на дорогу, поэтому движение было нарушено.

По словам дежурного пресс-секретаря Индрека Хирса, 63-летний водитель грузовика в ДТП не пострадал, но медики скорой помощи осмотрели его на месте.

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Полиция призывает водителей выбирать подходящую для дорожных условий скорость.

В Латвии в воскресенье, 29 ноября, во второй половине дня и вечером в Латгале и Видземе пройдет небольшой снег.

На остальной территории страны местами, в основном на севере Курземе, ожидаются кратковременные осадки. Во многих регионах временами будет солнечно.