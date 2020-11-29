В Беларуси проходят "Марши соседей". Начались задержания

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси проходят акции "Марш соседей". Сотрудники правоохранительных органов провели точечные задержания участников оппозиционной акции в Минске. По данным правозащитного центра "Весна", в столице Беларуси задержали не менее десяти человек.