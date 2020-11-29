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В Беларуси проходят "Марши соседей". Начались задержания
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ФОТО: AFP

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси проходят акции "Марш соседей". Сотрудники правоохранительных органов провели точечные задержания участников оппозиционной акции в Минске. По данным правозащитного центра "Весна", в столице Беларуси задержали не менее десяти человек. 

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива"  и Tut.by уже рано утром сообщили о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.

Как и во время предыдущих акций, жители Минска наблюдают проблемы с мобильным интернетом.

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Очевидцы сообщают, что в некоторых случаях против демонстрантов применялся слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты.

Оценок численности "Марша соседей" пока не поступало.

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

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