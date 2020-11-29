Вс, 29.11.2020
Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

В Беларуси стартовали "Марши соседей"

ФОТО: AFP

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси проходят акции "Марш соседей".

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива"  и Tut.by уже рано утром сообщили о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.

Как и во время предыдущих акций, жители Минска наблюдают проблемы с мобильным интернетом.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

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