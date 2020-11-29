В Беларуси стартовали "Марши соседей"

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива" и Tut.by уже рано утром сообщили о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.

Как и во время предыдущих акций, жители Минска наблюдают проблемы с мобильным интернетом.

Жители Заславля вышли на марш. Они скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/cXxMdnW17Q

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.