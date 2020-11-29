Вс, 29.11.2020
Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

RAKUS не хватает 140 врачей и 120 медсестер. Это основное место, где лечат больных с Covid-19

ФОТО: Shutterstock

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) в настоящее время не хватает 140 врачей, свидетельствуют обобщенные лечебным учреждением данные.

Это 13% общего предусмотренного в больнице количества врачей. Также в RAKUS не хватает 120 медсестер, или около 7% общего числа.

Больше всего в больнице ощущается нехватка помощников медсестер и санитаров - хотя имеется всего 75 вакансий, это составляет 18% необходимого количества.

Восточная больница - основное в стране лечебное учреждение, куда доставляются пациенты с Covid-19. Здесь лечится почти половина всех госпитализированных с коронавирусом, и вместе с ростом количества госпитализаций все больше ощущается нехватка человеческих ресурсов.

Руководитель больницы Имант Паэглитис ранее заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Восточная больница планирует привлечь студентов и добровольцев.

Больница не только является основным местом, где лечат больных коронавирусом, но и обеспечивает функции колл-центра и пунктов сдачи анализов.

Паэглитис пояснил, что для работы на пунктах приема анализов не обязательно нужны медики. Есть много работы по вводу информации, где помощь очень пригодилась бы.

Последние новости

НАВЕРХ
Back