Пн, 30.11.2020
Немного успокаивает опыт Литвы - с приходом Lidl конкуренция увеличилась, но не критически. После спада ажиотажа многие покупатели вернулись в привычные им магазины. Игорь Шихман, член правления Mego
Игорь Шихман, член правления Mego
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  • Лобода, Орлова и Асмус: российские звезды отметили День матери и показали редкие снимки

Фото ⟩ Лобода, Орлова и Асмус: российские звезды отметили День матери и показали редкие снимки

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

29 ноября в России отметили День матери. Многие знаменитости поделись в соцсетях фотографиями из своего семейного архива. Узнайте, как выглядят мамы некоторых звезд. 

Ольга Бузова

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Андрей Мерзликин

Ольга Орлова поделилась снимком с сыном и отметила то, как ей нравится быть мамой. 

А вот и мама Ольги.

Валерия.

Юлия Ковальчук.

Маша Горбань.  

Семейство Пугачевых-Галкиных чудесно провело этот день.

Филипп Киркоров.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Владимир Пресняков.

Сергей Лазарев.

Ксения Бородина тоже порассуждала о материнстве.

Татьяна Брухунова приготовила маме сладкий подарок.

Рита Дакота.

Кристина Асмус.

Эти люди не нуждаются в представлении.

Светлана Лобода с дочурками.  

Алсу и крошка Микелла. 
 

Черно-белые кадры из семейного архива Катерины Шпицы.

Глюкоза.
 

Наталья Подольская. 

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