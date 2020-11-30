Фото ⟩ Лобода, Орлова и Асмус: российские звезды отметили День матери и показали редкие снимки

Ольга Бузова

Ольга Бузова ФОТО: instagram.com/buzova86

Андрей Мерзликин

Ольга Орлова поделилась снимком с сыном и отметила то, как ей нравится быть мамой.

А вот и мама Ольги.

Валерия.

Юлия Ковальчук.

Маша Горбань.

Семейство Пугачевых-Галкиных чудесно провело этот день.

Филипп Киркоров.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Владимир Пресняков.

Сергей Лазарев.

Ксения Бородина тоже порассуждала о материнстве.

Татьяна Брухунова приготовила маме сладкий подарок.

Рита Дакота.

Кристина Асмус.

Эти люди не нуждаются в представлении.

Светлана Лобода с дочурками.

Алсу и крошка Микелла.



Черно-белые кадры из семейного архива Катерины Шпицы.

Глюкоза.

