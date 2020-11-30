Фото ⟩ Лобода, Орлова и Асмус: российские звезды отметили День матери и показали редкие снимки

29 ноября в России отметили День матери. Многие знаменитости поделись в соцсетях фотографиями из своего семейного архива. Узнайте, как выглядят мамы некоторых звезд.
Ольга Бузова
Андрей Мерзликин
Ольга Орлова поделилась снимком с сыном и отметила то, как ей нравится быть мамой.
А вот и мама Ольги.
Валерия.
Юлия Ковальчук.
Маша Горбань.
Семейство Пугачевых-Галкиных чудесно провело этот день.
Филипп Киркоров.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Владимир Пресняков.
Сергей Лазарев.
Ксения Бородина тоже порассуждала о материнстве.
Татьяна Брухунова приготовила маме сладкий подарок.
Рита Дакота.
Кристина Асмус.
Эти люди не нуждаются в представлении.
Светлана Лобода с дочурками.
Алсу и крошка Микелла.
Черно-белые кадры из семейного архива Катерины Шпицы.
Глюкоза.
Наталья Подольская.