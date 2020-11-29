Количество больных Covid-19 в больницах впервые превысило 500 человек

У 478 человек состояние средней тяжести, 32 человека - в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц выписано 10 пациентов.

В целом с начала пандемии из больниц выписано 1289 человек - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

Как ранее сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле, в настоящее время для больных Covid-19 в больницах предусмотрено 633 места.