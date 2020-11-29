Вс, 29.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Количество больных Covid-19 в больницах впервые превысило 500 человек

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу госпитализированы 44 больных Covid-19, всего в больницах находятся 510 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (SPKC).

У 478 человек состояние средней тяжести, 32 человека - в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц выписано 10 пациентов.

В целом с начала пандемии из больниц выписано 1289 человек - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

Как ранее сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле, в настоящее время для больных Covid-19 в больницах предусмотрено 633 места.

Для того чтобы больницы могли принимать пациентов с Covid-19, проводится перепрофилирование за счет плановых услуг и дневных стационаров. Дополнительные места обеспечены и в рижских больницах, и в регионах.

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