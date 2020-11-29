Вс, 29.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl
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Лембергс в окружении тысячи человек торжественно зажег городскую елку. Без маски!

Айвар Лемберг

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В субботу, 28 ноября, мэр Вентспилса Айвар Лембергс торжественно зажег рождественскую елку на главной площади города. Событие собрало до тысячи человек. При этом многие люди были без масок и не соблюдали дистанцию. Более того без маски был и сам градоначальник, сообщает Latvijas Radio.

Во время режима ЧС за проведением подобных официальных мероприятий должна следить полиция. Муниципальная полиция Вентспилса сообщила посетителям, что данное мероприятие не является официальным.

В Центре профилактики и контроля заболеваний подчеркнули, что установленный в стране порядок должны соблюдать все. "Число инфицированных в последние недели вызывает опасения. Поэтому введенные сейчас ограничения следует соблюдать очень строго", - отметила глава Минздрава Илзе Винькеле.

Она отметила, что контролем за соблюдением ограничений занимается министерство внутренних дел. Поэтому решение о возможной ответственности Вентспилсского самоуправления будет глава МВД.

Напомним, что в субботу, 28 ноября, в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 975 человек, выздоровевшими признаны 1719 человек.

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