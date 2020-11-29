В Литве выявлено 1976 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 355

За минувшие сутки в Литве выявлено 1976 новых случаев коронавируса, умерли 11 человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявили 355 новых случаев заражения Covid-19, скончались три пациента.
Литва:
В субботу в Литве сделаны 9303 пробы на коронавирус.
В целом на сегодняшний день в Литве подтверждено 60 193 случая заражения.
Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 491. 227 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам.
В настоящее время в Литве коронавирусом болеют 45 355 человек, 14 120 человек выздоровели.
Эстония:
За минувшие сутки в Эстонии выявили 355 новых случаев заражения Covid-19, скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ERR в пресс-службе департамента здоровья Эстонии.
Всего было сделано 5278 тестов на коронавирус.
"За сутки были зарегистрированы три смерти пациентов с коронавирусом", - сообщила пресс-секретарь департамента здоровья Мерилин Верник.