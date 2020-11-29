Кариньш выступит с обращением к латвийцам в связи с Covid-19

Обращение главы правительства будет транслироваться на 1-м канале Латвийского телевидения в 19.50.

В обращении Кариньш расскажет о ситуации в связи с распространением Covid-19 и дальнейших шагах по ограничению вируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 45 лет, от 45 до 50 лет, от 75 до 80 лет и от 80 до 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 197 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 4037 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.