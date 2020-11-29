Несмотря на выделенный миллион, не могут починить дорогу вдоль Адажской базы

Дорога вдоль военной базы находится в плохом состоянии уже более десяти лет. Адажское самоуправление многократно обещало местным жителям дорогу починить, однако из-за нехватки средств этого не произошло, поэтому для реконструкции дороги искали поддержку в оборонном ведомстве, так как ее активно используют не только местные жители, но и военные.

6 октября этого года правительство разрешило Министерству обороны выделить 1,3 миллиона евро Адажской думе для восстановления местной автодороги и увеличения мощности очистных сооружений сточных вод. Из этой суммы миллион в этом и следующем году были предусмотрены на перестройку автодороги "дорога Межапарка" на участке от улицы Смилшу до Кадагас, чтобы улучшить доступ к военной базе и полигону.

Министерство указало, что дорогу используют не только военный транспорт, но и местные жители, чтобы добраться до своей собственности. В течением времени под нагрузкой транспорта и влиянием атмосферных осадков на дорожном покрытии "образовались ямы и трещины, которые ухудшили качество перемещения".

В начале ноября на внеочередном заседании Адажской думы чиновники сообщили, что завершилась закупка на реконструкцию дороги, в ходе которой были получены три заявки, но победителем признана заявка, в которой работы предложено произвести за сумму, немного превышающую два миллиона евро. Дума со своей стороны в бюджете этого года не предусмотрела средств на проведение работ, таким образом на реконструкцию дороги не хватает примерно половины суммы - миллиона евро.

Депутаты обсуждали, что проект перестройки можно упростить, отказавшись от уличного освещения или чего-то подобного, однако ответственные чиновники отметили, что таким образом добиться значительной экономии не получится.

Председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс отметил, что самоуправление надеялось провести работы за куда меньшую сумму, однако она оказалось гораздо больше первоначальных подсчетов, так как оборонное ведомство потребовало, чтобы дорогу не только реконструировали, но в основу заложили бетонное покрытие, что увеличило бы грузоподъемность и позволило бы передвигаться по улице тяжелой военной технике.

Так как самоуправлению не нужно строительство дороги повышенной грузоподъемности и жителям хватило бы более простой реконструкции дороги, депутаты на заседании отметили, что не готовы искать недостающую сумму в муниципальном бюджете. Кроме того, Спринджукс на заседании отметил, что проект в целом планировалось реализовать только за средства оборонного ведомства, а деньги самоуправления вложить в перенос водной и канализационной сетей.