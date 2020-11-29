Футбол с Владимиром Ивановым: Финальная вспышка "Вирслиги": концерт бразильца Додо, спасение "Метты" и зимний футбол в Даугавпилсе

Выдохнем! Завершился многострадальный, укороченный, эмоциональный сезон "Вирслиги", полный испытаний, вызовов и непопулярных решений: в чемпионате Латвии среди команд высшей лиги накануне прошли четыре матча заключительного, 27-го тура футбольного первенства. Было приложено максимум усилий чтобы турнир стартовал, а потом - чтобы завершился согласно календарю, уложившись в срок. Итак, третий год подряд чемпион - "Рига", а по итогам последних встреч стало понятно и многое другое - в первую лигу возвращается "Тукумс", а лучшим бомбардиром становится бразильский нападающий "Лиепаи" Додо.
Сразу хочу оговориться, что после матчей этого тура в таблице никаких изменений не произошло - все остались на своих прежних местах, хотя вариантов было несколько. Но так вышло, что воскресным днем побеждали фавориты, а значит тут без каких-либо изменений после тура, который оказался "обрезанным". Причина этого - решение руководства "Риги" не становиться посмешищем, вновь выставляя непонятно какой состав, как это было в предыдущей встрече с РФШ.
В данном же случае "Рига" отказалась от домашней игры с "Вентспилсом". Как следствие - чемпиону будет засчитано техническое поражение, но на турнирное положение что одних, что других это уже никак не могло повлиять. Так что со спокойным сердцем игру на стадионе "Сконто" отправляем в утиль. В остальном все прошло по плану, где главный вопрос, по сути, был один - кто отправится в первую лигу. В отчетном туре "Тукумсу" жизненно важна была победа в домашней игре с РФШ с условием, что "Метта" уступит "Валмиере". И что?
Последнее как раз пришлось на матч с "Валмиерой" на стадионе средней школы "Ханзас", где "Метта" хоть и повела в счете на 8-й минуте после точного удара Раймонда Кроллиса, удержать победный счет против резервного состава гостей не сумела (с первых минут матча у бронзового призера на поле вышли десять местных воспитанников - футболисты исключительно с латвийскими паспортами). Да-да, в составе "Валмиеры" на этот раз проявила себя молодая поросль - еще до перерыва обводящим ударом счет сравнял 19-летний Ингар Пулис, у которого это была первая игра в "Вирслиге" с 2018 года, а очередные три очка своей команде, уже дальним ударом из-за штрафной, принес 22-летний Кристап Лиепа.
VIDEO: Trīs skaisti vārtu guvumi sezonas noslēdzošajā spēlē @FSMETTA un @valmierafc komandām. Šoreiz uzvara ar 2:1 valmieriešiem!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 29, 2020
⚽️ Krollis 8'
⚽️ Pūlis 37'
⚽️ Liepa 55'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/BE0gCpihIc
Замечу - это были голы-красавцы и вполне заслуженная победа подопечных Тамаза Пертии со счетом 2:1, которые справедливо стали третьими и, как известно, вновь будут представлять Латвию в еврокубках.
Да, "Метта" уступила, но все равно ничего экстраординарного по конец ноября не произошло - который год подряд этот коллектив спасается, сохраняя прописку в "Вирслиге". На сей раз потому, что под конец чемпионата разыгрался Янис Икауниекс: в последней игре сезона он забил два мяча, да и вице-чемпиону РФШ негоже было валять дурака в Тукумсе, хотя во втором тайме ворота гостей защищал 18-летний Сергей Вилков (в перерыве он заменил опытного Каспара Икстенса). Команда Виктора Мороза взяла верх 2:0, выписав оставшемуся на десятом месте "Тукумсу" Юргиса Калнса билет в первую лигу.
🔥 Spēlē starp FK Tukums 2000 un @RFSDaily abus vārtus guva Jānis Ikaunieks. Noskaties! #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/ISIQHmHiMO— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 29, 2020
Пару слов о дуэли в списке бомбардиров капитана юрмальского "Спартака" Неманьи Белаковича и бразильца Додо из "Лиепаи". На самом деле никакого спора не получилось. В "Спартаке", который в заснеженном Даугавпилсе (во втором тайме поле стадиона "Целтниекс" стало белым) одержал волевую победу над местным клубом, наконец-то собравшим полноценный состав, забивали кто угодно, но только не серб. В этом матче Белакович ограничился тем, что получил желтую карточку (те самые 15 голов так и остались в его активе), а "Спартак" победил 3:1, так и оставшись шестым.
VIDEO: @fkspartaks atspēlējas un gūst trīs vārtus viesos pret @BFC_Daugavpils Lūk visu vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 29, 2020
⚽️ Ķiršs 1'
⚽️ Šipošs 44'
⚽️ Asamoah 49'
⚽️ Nwaorisa 89'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/OMmSqGeFvN
А вот Додо в гостевой игре с "Елгавой" порезвился на славу. Мало того, что его команда разнесла соперника в пух и прах - 7:0, сам 33-летний южноамериканец сделала первый в "Вирслиге"-2020 покер. Забив четыре мяча, причем с интервалом в 27 минут, он и выиграл гонку снайперов, отличившись в нынешнем сезоне 18 раз. Кстати, последний месяц у него оказался ну очень плодотворным - в восьми матчах, начиная с 25 октября, он провел 11 (!) голов, если что (в зачет надо брать и две встречи в Кубке Латвии). И, на мой взгляд, во многом благодаря этому "Лиепая" Дмитрия Молоша наладила игру, преодолела кризис, поправила свое турнирное положение, став в итоге пятой. Плюс завоевала Кубок Латвии, а с ним и пропуск в еврокубки.
А вот "Елгава" окончательно сникла, хотя тому вроде как есть свое объяснение - не самый оптимальный состав из-за заражения коронавирусом и карантин (в заявке оказались не только завершившие карьеру Александр Цауня и Райвис Хщанович, но и главный тренер команды Давис Цауне). Тем не менее, проиграть два матча подряд с неприличным счетом 0:7 - это надо еще уметь (несколькими днями ранее с таким же счетом "Елгава" уступила в Слоке).
VIDEO: Noskaties @LiepajaFK vārtu guvumus un čempionāta rezultatīvākā futbolista Dodo šovu Jelgavā!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 29, 2020
⚽️ Jurkovskis 19'
⚽️⚽️⚽️⚽️ Dodo 29' 36' 51' 56'
⚽️ Karašausks 60'
⚽️ Tīdenbergs 86'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/gszVcFfNr8
Бразилец Додо, серб Белакович, нигериец Арокодаре - вот первая тройка лучших бомбардиров сезона. А кто из латвийских игроков преуспел больше всего с июня по ноябрь - спросите вы? Отвечаю - Раймонд Кроллис ("Метта") стал шестым в этом списке с 11 голами, а еще в первую десятку пробился один из главных возмутителей спокойствия в прошедшем чемпионате Артур Карашаускас ("Лиепая"), у которого девять забитых мячей. Ну что ж, закрываем двери "Вирслиги" и уходим на перерыв. Надеюсь, только до весны 2021 года...