Футбол с Владимиром Ивановым: Финальная вспышка "Вирслиги": концерт бразильца Додо, спасение "Метты" и зимний футбол в Даугавпилсе

Сразу хочу оговориться, что после матчей этого тура в таблице никаких изменений не произошло - все остались на своих прежних местах, хотя вариантов было несколько. Но так вышло, что воскресным днем побеждали фавориты, а значит тут без каких-либо изменений после тура, который оказался "обрезанным". Причина этого - решение руководства "Риги" не становиться посмешищем, вновь выставляя непонятно какой состав, как это было в предыдущей встрече с РФШ.

В данном же случае "Рига" отказалась от домашней игры с "Вентспилсом". Как следствие - чемпиону будет засчитано техническое поражение, но на турнирное положение что одних, что других это уже никак не могло повлиять. Так что со спокойным сердцем игру на стадионе "Сконто" отправляем в утиль. В остальном все прошло по плану, где главный вопрос, по сути, был один - кто отправится в первую лигу. В отчетном туре "Тукумсу" жизненно важна была победа в домашней игре с РФШ с условием, что "Метта" уступит "Валмиере". И что?

В последнем случае так и произошло - команда Андриса Рихертса так и не смогла выбраться из болота, в которое угодила еще в середине августа. Три с половиной месяца рижане не могут победить, потерпев восемь поражений подряд.

Последнее как раз пришлось на матч с "Валмиерой" на стадионе средней школы "Ханзас", где "Метта" хоть и повела в счете на 8-й минуте после точного удара Раймонда Кроллиса, удержать победный счет против резервного состава гостей не сумела (с первых минут матча у бронзового призера на поле вышли десять местных воспитанников - футболисты исключительно с латвийскими паспортами). Да-да, в составе "Валмиеры" на этот раз проявила себя молодая поросль - еще до перерыва обводящим ударом счет сравнял 19-летний Ингар Пулис, у которого это была первая игра в "Вирслиге" с 2018 года, а очередные три очка своей команде, уже дальним ударом из-за штрафной, принес 22-летний Кристап Лиепа.

Замечу - это были голы-красавцы и вполне заслуженная победа подопечных Тамаза Пертии со счетом 2:1, которые справедливо стали третьими и, как известно, вновь будут представлять Латвию в еврокубках.