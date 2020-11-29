Российский хоккеист Буре попал в скандал: "слишком интимно" обнял жену на фото

Отношения Валерия Буре с его супругой американской актрисой Кэндис Кэмерон со стороны выглядят просто идеально - у них трое детей и почти четверть века счастливого брака за спиной. Однако супруга бывшего НХЛовца признаёт, что иногда паре приходится проходить серьезные проверки на прочность, одной из которых стал Covid-19.

"Я буду честной - нам пришлось сильно постараться. В обычное время мы оба очень много путешествуем, поэтому, когда начался локдаун, мы подумали: "Возможно, это самое длительное время, которое нам предстоит провести вместе за последние годы. Это либо сделает нас сильнее, либо сломает нас. И знаете что? Наша семья стала крепче.

Так много вещей можно разглядеть, просто находясь дома. А потом обсудить их: "Над чем нам нужно работать? Что у нас и так хорошо?" Я действительно благодарна 2020 году - такому сумасшедшему и трудному. Прежде всего за время, проведенное рядом с семьёй. Я смогла по-другому посмотреть на свой рабочий график, иначе взглянуть на время, которое я провожу вдали от семьи, и понять, что это не лучший баланс для меня".

Видно, что супруги действительно любят друг друга и готовы развивать отношения и меняться ради своей второй половинки даже 24 года спустя. Впрочем, такая демонстрация чувств недавно привела к скандалу: супруга спортсмена опубликовала в Instagram казалось бы безобидную фотографию - на ней Валерий обнимает любимую и держит руку на её груди.

Это фото вызвало негативную реакцию у ряда подписчиков актрисы. Несмотря на то, что часть комментариев она удалила, поклонники продолжают писать гневные посты даже спустя несколько месяцев после публикации снимка:

"Посмотрите на всех этих "христиан", которые подбадривают вас. Нет абсолютно ничего плохого в том, что супруги трогают друг друга, но есть что-то неправильное в том, что вы делитесь этим со всем миром. Меня не волнует, как вы или кто-то другой пытается это раскрутить, вы должны держать такое поведение за закрытыми дверьми, между вами и супругом".

"Иногда фотографиями не нужно делиться со всем миром и их следует просто хранить для вашей частной коллекции". 7

"Я не думаю, что эти фотографии уместны. Это хорошо дома, а не на людях".

Дошло до того, что Кэндис даже пришлось объяснять свою позицию посредством комментария в журнале People. Получилось исчерпывающе:

"Те, кто случайно подписан на меня, могут не знать, что мой муж нечасто появляется в Instagram. Я зову его единорогом, потому что он появляется там пару раз в год. В тот раз я сказала ему, что на улице красиво, и нам стоит сфотографироваться. В конце он обнял меня за плечо, а на последней фотографии схватил за грудь. Я сказала: "Господи, это так забавно, можно я это выложу?"

Люди писали, что мне как христианке неправильно такое публиковать, что нужно быть скромнее. Что я могу ответить? Я замужем 24 года. Я - христианка, мой муж - христианин, и я горжусь, что мы прожили в браке все эти 24 года. Тот факт, что мы веселимся и флиртуем друг с другом - одна из причин успеха нашего брака.