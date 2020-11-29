Расширять тестирование на Covid-19 среди людей определенных профессий не планируется

На вопрос, не планируется ли приоритетно тестировать определенные группы людей, если это необходимо для безопасного выполнения профессиональных обязанностей, представитель Минздрава ответила, что пока таких планов нет, но, если ситуация изменится, алгоритм тестирования может быть пересмотрен.

Минздрав считает, что существующий алгоритм гарантирует целенаправленное оплачиваемое государством тестирование - оно доступно всем по направлению семейного врача, если имеются симптомы заболевания или эпидемиологические показания. Кроме того, Центр профилактики и контроля заболеваний решает, в каких случаях имеются основания для более обширного тестирования на предприятиях, в школах и других учреждениях.

Также тестирование обеспечивается в медицинских учреждениях и центрах социального ухода, где много людей из групп риска.