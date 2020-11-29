Почему оповещения в приложении "Apturi Covid" приходят с опозданием?

Все больше растет число людей, источник заражения которых неизвестен. Вместе с этим растет и значение мобильного приложения "Apturi Covid", с помощью которого можно установить возможный контакт с зараженным человеком. Однако оповещения в нем контактным лицам приходят даже спустя несколько дней после того, как заболевший получает положительный анализ результатов, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Несмотря на это, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отмечает - у приложения по-прежнему есть значение. Например, человек, получивший оповещение о контакте с зараженным Covid-19, куда тщательнее следит за своим здоровьем.
Сейчас приложение "Apturi Covid" скачали уже почти 250 тысяч раз. Один из пользователей - журналист LTV Алексей Дунда. О том, что у него был контакт с заболевшим, ему сначала сказал сам заболевший, как только получил результаты положительного теста 24 октября. Ожидая своих, он уже изолировался и из дома не выходил.
Спустя два дня ему о статусе контактного лица уже официально сообщил семейный врач (26 октября). Еще спустя день - SPKC (27 октября).
"Получается, что в субботу и воскресенье я мог съездить в СПА-салон, сауну, супермаркет, к родственникам. Два дня, не зная, что я контактное лицо. И даже зная, я мог поехать куда угодно, так как у меня не было никакой официальной информации, что я контактное лицо. Два дня я мог быть где угодно",
- смоделировал возможность Дунда.
В приложении "Apturi Covid" оповещение о контакте пришло 27 октября - спустя три дня после положительного теста. И день спустя после того, как заболевший ввел полученный от SPKC код. Таким же опыт делились и люди в соцсетях. Например, после ввода кода некоторые контактные лица получили оповещение через шесть часов, другие - только на следующий день. Разработчики приложения поясняют, что проверки о контакте не делаются, например, каждую минуту или секунду, так как в таком случае наблюдалось бы чрезмерное потребление ресурсов устройства, в том числе и энергии.
"Пришлось искать баланс, чтобы было достаточно оперативно, но и чтобы не было слишком часто, так как в таком случае мы бы столкнулись с противоположным эффектом - люди сказали бы, что приложение нагружает телефон так, что он разряжается через три часа, и не устанавливали бы его", - сказал один из разработчиков приложения, председатель правления MAK IT Арвис Зейле.
Вместе с SPKC был найден компромисс - проверки о контакте осуществляются пару раз в сутки, чего абсолютно достаточно. Этим и объясняются подвижки по времени.
Приложение показывает, когда была проверка возможного контакта, сколько введенных кодов заболевших было проверено и сколько было соответствий. Только в случае, если контакт был дольше 15 минут и ближе двух метров, приходит оповещение, что было соприкосновение с заболевшим Covid-19.
"Я заметил только потому, что ждал этого подтверждения, как бы уже скоро-скоро должно быть. Я ведь знал, что человек ввел код. Время шло, а оповещения не было", - рассказал Дунда.
Создатели приложения отмечают - само по себе оно безвредное и безопасное. Во время его разработки было сделано все, чтобы не создать людям ненужную тревогу, и чтобы не было лишних сообщений, провоцирующих звонить в уже и так перегруженный SPKC.
"Опыт разный. Да, там можно пропустить, так как есть технические ограничения. Мы не можем, например, в какой-то момент полностью занять телефон и громко сообщить, чтобы у человека не было возможности пропустить. Поэтому я советовал бы с какой-то регулярностью открывать приложения - хотя бы просто ,чтобы посмотреть статистику, и в таком случае вы точно не пропустите, что такое сообщение было", - сказал Зейле.
Впрочем, бывали и ситуации, когда оповещение получали люди, которые вроде бы находились близко, но их отделяла стена, и которые реально не соприкасались и не были в одном помещении. Но, например, не получили оповещение живущие в одной квартире, так как, придя домой, оставили телефоны слишком далеко друг от друга.
"Нам нужно помнить, что это приложение - еще один дополнительный инструмент, чтобы помочь и чтобы искать. У него, конечно, бывают ошибки, но эти ошибки, по-моему, стоят того, чтобы все-таки попробовать. Так как это большая проблема, и как сейчас сообщает SPKC, в половине из ситуаций происходит так, что контакт проследить невозможно - это проблема настоящая и большая. И, чтобы мы их снизили по возможности большему количеству людей, приложение нужно использовать", - заявил вице-президент LMT Ингмар Пукис.
В свою очередь, если SPKC заболевшему код не дал, то это было ошибкой работника, так как вопрос об использовании "Apturi Covid" - среди стандартных вопросов, которые задают каждому. Если это происходит, заболевший может напомнить о коде и сам.
SPKC указывает на то, что сдвиг времени происходит из-за большого числа заболевших, с которыми нужно работать, и генерацию кодов не осуществляют все работники. Если у зараженного нет симптомов заболевания, приложение ищет контакты, начиная с двух дней до теста. Если есть симптомы - то за два дня до их появления.
Создавая и высылая код, ошибиться нельзя. "Если бы кто-то сделал это ошибочно или неправильно, то существовал бы риск, что в Латвии предупредили или получили бы сигналы люди, которые на самом деле в контакте не были. Поэтому, перед тем, как сделать последний шаг, перед тем, как генерируется код, мы должны быть уверены, что высылаем его нужному человеку, чтобы предупредить тех, кто был с ним в контакте. Конечно, каждый этот этап требует времени", - указала представитель SPKC Элина Диминя.
С ростом заболеваемости и числа контактных лиц уже в конце октября Минздрав предупредил, что рассылка оповещений в приложении может осуществляться с опозданием. Однако специалисты по-прежнему отмечают - в приложении есть смысл, даже если контактное лицо получило оповещение спустя несколько дней после того, как зараженный узнал о положительном тесте. Особенно сейчас, когда в примерно половине случаев источник заражения установить нельзя. Поэтому даже запоздалое оповещение в приложении может побудить сдать тест или соблюдать меры предосторожности. Еще при создании приложения SPKC отказалась от идеи, что заболевший код может получить, например, вместе с положительным результатом теста из лаборатории.
С момента запуска приложения SPKC сгенерировал более 720 кодов, с их помощью были найдены минимум 1300 контактных лиц, которые ввели в приложение свой номер телефона.
Из известных контактных лиц минимум половина была найдена и в обычном порядке. Чтобы быстрее дать информацию контактным лицам, информацию о них через е-здоровье SPKC передает семейным врачам. Так в течение девяти дней - с 18 по 26 ноября - в списке контактных лиц были уже 11 210 человек.