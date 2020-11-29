Почему оповещения в приложении "Apturi Covid" приходят с опозданием?

"Опыт разный. Да, там можно пропустить, так как есть технические ограничения. Мы не можем, например, в какой-то момент полностью занять телефон и громко сообщить, чтобы у человека не было возможности пропустить. Поэтому я советовал бы с какой-то регулярностью открывать приложения - хотя бы просто ,чтобы посмотреть статистику, и в таком случае вы точно не пропустите, что такое сообщение было", - сказал Зейле.

Впрочем, бывали и ситуации, когда оповещение получали люди, которые вроде бы находились близко, но их отделяла стена, и которые реально не соприкасались и не были в одном помещении. Но, например, не получили оповещение живущие в одной квартире, так как, придя домой, оставили телефоны слишком далеко друг от друга.

"Нам нужно помнить, что это приложение - еще один дополнительный инструмент, чтобы помочь и чтобы искать. У него, конечно, бывают ошибки, но эти ошибки, по-моему, стоят того, чтобы все-таки попробовать. Так как это большая проблема, и как сейчас сообщает SPKC, в половине из ситуаций происходит так, что контакт проследить невозможно - это проблема настоящая и большая. И, чтобы мы их снизили по возможности большему количеству людей, приложение нужно использовать", - заявил вице-президент LMT Ингмар Пукис.

В свою очередь, если SPKC заболевшему код не дал, то это было ошибкой работника, так как вопрос об использовании "Apturi Covid" - среди стандартных вопросов, которые задают каждому. Если это происходит, заболевший может напомнить о коде и сам.

SPKC указывает на то, что сдвиг времени происходит из-за большого числа заболевших, с которыми нужно работать, и генерацию кодов не осуществляют все работники. Если у зараженного нет симптомов заболевания, приложение ищет контакты, начиная с двух дней до теста. Если есть симптомы - то за два дня до их появления. 3

Создавая и высылая код, ошибиться нельзя. "Если бы кто-то сделал это ошибочно или неправильно, то существовал бы риск, что в Латвии предупредили или получили бы сигналы люди, которые на самом деле в контакте не были. Поэтому, перед тем, как сделать последний шаг, перед тем, как генерируется код, мы должны быть уверены, что высылаем его нужному человеку, чтобы предупредить тех, кто был с ним в контакте. Конечно, каждый этот этап требует времени", - указала представитель SPKC Элина Диминя.

С ростом заболеваемости и числа контактных лиц уже в конце октября Минздрав предупредил, что рассылка оповещений в приложении может осуществляться с опозданием. Однако специалисты по-прежнему отмечают - в приложении есть смысл, даже если контактное лицо получило оповещение спустя несколько дней после того, как зараженный узнал о положительном тесте. Особенно сейчас, когда в примерно половине случаев источник заражения установить нельзя. Поэтому даже запоздалое оповещение в приложении может побудить сдать тест или соблюдать меры предосторожности. Еще при создании приложения SPKC отказалась от идеи, что заболевший код может получить, например, вместе с положительным результатом теста из лаборатории.

С момента запуска приложения SPKC сгенерировал более 720 кодов, с их помощью были найдены минимум 1300 контактных лиц, которые ввели в приложение свой номер телефона. 3