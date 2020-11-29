Обращение Кариньша к народу и что происходит на улице Чака. Все, что вы могли пропустить 29 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Кариньш выступил с обращением к народу. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности, а также пообещал продлить режим ЧС и усилить ограничения.
- За сутки в Латвии подтверждено 414 случаев Covid-19, умерли 4 человека.
- Количество больных Covid-19 в больницах впервые превысило 500 человек.
- Расширять тестирование на Covid-19 среди людей определенных профессий не планируется.
- Снят запрет на дайвинг: в Египте сообщили о нововведении для туристов.
- В Литве выявлено 1976 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 355.
- RAKUS не хватает 140 врачей и 120 медсестер. Это основное место, где лечат больных с Covid-19.
Другие события дня:
- Надежды не оправдались: ушедшие из профессии медики обратно возвращаться не хотят.
- Лембергс торжественно зажег городскую елку. Без маски! Делом займется МВД.
- Спор по поводу частного поселка: VARAM пригрозило Саласпилсской думе роспуском.
- Раскрыты сметы по ремонту лестниц Вантового моста. Почему он стал дороже в четыре раза, так и не понятно.
- Во Франции тысячи людей вышли на улицы, протестуя против жестокости полиции.
- Несмотря на выделенный миллион, не могут починить дорогу вдоль Адажской базы.
- В Беларуси прошли "Марши соседей".
- В латвийском шоу о преображениях провели операцию по уменьшению груди размера K.
- Умер сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз.
- В Хельсинки протестующие потребовали выхода Финляндии из Евросоюза.
- Даугавпилчанин создал в Англии фирму, а из-за Brexit производство перевел в родной город.
Немного легких новостей отвлечься:
- Российский хоккеист Буре попал в скандал: "слишком интимно" обнял жену на фото.
- В Риге пройдет реалити-шоу "Карантин: игра на выживание".
- Фамилия матери в протест отцу и карьера певицы: дочь "Мистера Бина" - Лили.