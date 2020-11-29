Пн, 30.11.2020
Уже восемь недель мы видим, что заболеваемость Covid-19 растет, и, к сожалению, растет и смертность. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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  • Обращение Кариньша к народу и что происходит на улице Чака. Все, что вы могли пропустить 29 ноября

Обращение Кариньша к народу и что происходит на улице Чака. Все, что вы могли пропустить 29 ноября

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • Кариньш выступил с обращением к народу. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности, а также пообещал продлить режим ЧС и усилить ограничения.
  • За сутки в Латвии подтверждено 414 случаев Covid-19, умерли 4 человека.
  • Количество больных Covid-19 в больницах впервые превысило 500 человек.
  • Расширять тестирование на Covid-19 среди людей определенных профессий не планируется.
  • Снят запрет на дайвинг: в Египте сообщили о нововведении для туристов.
  • В Литве выявлено 1976 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 355.
  • RAKUS не хватает 140 врачей и 120 медсестер. Это основное место, где лечат больных с Covid-19.

Другие события дня:

  • Надежды не оправдались: ушедшие из профессии медики обратно возвращаться не хотят.
  • Лембергс торжественно зажег городскую елку. Без маски! Делом займется МВД.
  • Спор по поводу частного поселка: VARAM пригрозило Саласпилсской думе роспуском.
  • Раскрыты сметы по ремонту лестниц Вантового моста. Почему он стал дороже в четыре раза, так и не понятно.
  • Во Франции тысячи людей вышли на улицы, протестуя против жестокости полиции.
  • Несмотря на выделенный миллион, не могут починить дорогу вдоль Адажской базы.
  • В Беларуси прошли "Марши соседей". 
  • В латвийском шоу о преображениях провели операцию по уменьшению груди размера K.
  • Умер сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз.
  • В Хельсинки протестующие потребовали выхода Финляндии из Евросоюза.
  • Даугавпилчанин создал в Англии фирму, а из-за Brexit производство перевел в родной город.

Немного легких новостей отвлечься:

  • ​Российский хоккеист Буре попал в скандал: "слишком интимно" обнял жену на фото.
  • В Риге пройдет реалити-шоу "Карантин: игра на выживание".
  • Фамилия матери в протест отцу и карьера певицы: дочь "Мистера Бина" - Лили.

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