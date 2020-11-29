Фото ⟩ В Риге зажглись главные рождественские елки

На Ратушной площади елку зажег мэр Риги Мартиньш Стакис. Он признал, что в этом году все происходит тише, однако освещение в городе и рождественское настроение будут не меньше, чем в другие годы.

С сегодняшнего дня Рига постепенно начнет сиять все ярче - подсвечены будут и парки. После зажжения елок в городе постепенно включат и декоративное освещение улиц.

Галерея: В Риге зажглись главные рождественские елки