Пн, 30.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

Фото ⟩ В Риге зажглись главные рождественские елки

Рождественская елка на Домской площади

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Вечером в воскресенье в Риге были зажжены главные рождественские ели на Ратушной и Домской площадях, сообщает агентство LETA.

На Ратушной площади елку зажег мэр Риги Мартиньш Стакис. Он признал, что в этом году все происходит тише, однако освещение в городе и рождественское настроение будут не меньше, чем в другие годы.

С сегодняшнего дня Рига постепенно начнет сиять все ярче - подсвечены будут и парки. После зажжения елок в городе постепенно включат и декоративное освещение улиц.

Галерея: В Риге зажглись главные рождественские елки

В этом году на Ратушной площади можно увидеть елку "Лесная сказка", которую создали United workshops и художник Янис Эзерс. В свою очередь на Домской площади радует елка Kraukšķītis, оформление которой доверили предприятию First service и художнику Кристапу Штобису. Еще одна созданная елка "Конфеты" после 2 декабря будет украшать Набережную 11 ноября.

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