Фото ⟩ В Риге зажглись главные рождественские елки

Вечером в воскресенье в Риге были зажжены главные рождественские ели на Ратушной и Домской площадях, сообщает агентство LETA.
На Ратушной площади елку зажег мэр Риги Мартиньш Стакис. Он признал, что в этом году все происходит тише, однако освещение в городе и рождественское настроение будут не меньше, чем в другие годы.
С сегодняшнего дня Рига постепенно начнет сиять все ярче - подсвечены будут и парки. После зажжения елок в городе постепенно включат и декоративное освещение улиц.
Галерея: В Риге зажглись главные рождественские елки
В этом году на Ратушной площади можно увидеть елку "Лесная сказка", которую создали United workshops и художник Янис Эзерс. В свою очередь на Домской площади радует елка Kraukšķītis, оформление которой доверили предприятию First service и художнику Кристапу Штобису. Еще одна созданная елка "Конфеты" после 2 декабря будет украшать Набережную 11 ноября.