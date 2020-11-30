Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Стоит сразу отметить, что 30 ноября - день затмения Луны. Затмение не может быть благоприятным априори, поэтому понедельник этой недели точно окажется непростым. Это ответственный и очень важный день, когда нельзя рисковать. А теперь- советы представителям каждого знака Зодиака от Василисы Володиной, которые она дала на своей странице в Instagram. Очень коротко о самом важном!

Овен

Единственный демон, с которым вы будете биться весь месяц - собственная самокритичность. Все остальные - лишь зрители в этой мощной внутренней борьбе. Победителем выйдете опять же вы сами.

Телец

Перед тем, как произойдет важный карьерный старт, позвольте себе плыть по течению, отдавшись на волю событий. Вы слишком активно гребли в последнее время, нужна передышка перед новым этапом.

Близнецы

Вам и так досталось за последнее время, а теперь еще и будьте добры отдуваться за других! Если кажется, что вам перекрыли основные каналы связи и контактов, то… вам не кажется. Полагайтесь только на свои силы, помощь со стороны в декабре недоступна.

Рак

Вы ощутите прилив сил только к самым новогодним праздникам. До этого находите дополнительные источники энергии - питание, отдых, задушевное общение с близкими, ритуалы по уходу за собой. Все, что будет приносить радость.

Лев

Декабрь совершено захватит ваше внимание духом приключений и жаждой трат. В этом запале Львы рискуют забыть все, чему учила их жизнь в последние месяцы, а заодно и спустить накопленное. Ну да, если играешь роль короля жизни, нужно достойно содержать свиту.

Дева

Сейчас источник вашей "изоляции" - ваша чрезмерная загруженность делами. Она же удерживает Дев в прошлом, не давая сделать важный шаг к новому. Делегируйте, отказывайтесь от лишней нагрузки, меняйтесь! Уделите душевное внимание близким, а не "я для вас тут работаю как проклятая" и т. п.

Весы

В декабре ваш мозг будет мучительно искать новых впечатлений, но они никак не будут находиться. Делайте ставку на хорошо знакомое, проверенное, привычное во всем.

Скорпион

Пока вы прихорашиваетесь и в который раз разбираетесь со своими чувствами, кто-то или что-то может вас буквально ограбить. Следите за кошельком, особенно в первой половине месяца.

Стрелец

Стрельцов ждет большой успех, начиная со вторника, с 1 декабря. Этим людям нужно следовать законам процветания, и тогда первая неделя зимы будет счастливой и плодотворной. Ночные светила на стороне представителей данного Знака. В любви Стрельцов ждут громкие победы, равно как и в сфере карьеры. Фортуна последует за теми, кто умеет быть реалистом и не принимает желаемое за действительное. Также на этой неделе можно ощутить последствия недавно принятых решений. Многие из них от души порадуют Стрельцов.

Козерог

Козероги в начале недели из-за затмения могут потерять интерес к некоторым делам. Необходимо найти способ избавиться от лени и апатии и повысить энергетику. Нельзя ждать, что все проблемы разрешатся сами. В любовной сфере может повезти одиноким Козерогам, но следует помнить. что удача дважды не улыбается. Если представится возможность, нужно использовать шанс. Тем, кто уже состоит в отношениях, желательно на выходных организовать романтический отдых. Это понравится второй половинке и сильно укрепит союз.

Водолей

Не исключено, что на этой неделе произойдет что-то очень важное. Это событие перевернет жизнь Водолеев, причем не обязательно в плохом смысле. Людям этого Знака удастся стать лучше: для этого можно воспользоваться полезными советами по работе над собой. Стоит начать неделю, отделив важное от второстепенного. Сейчас в цене время, поэтому тратить его нужно осторожно. Наступает идеальный период для того, чтобы распланировать зимние хлопоты.

Рыбы