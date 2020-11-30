Латвийские баскетболисты проиграли Боснии и Герцеговине в отборочном матче на Евробаскет

Матч проходил в Сараево и завершился победой хозяев со счётом 73:79 (17:20, 11:20, 17:20, 28:19).

Лучшим в составе сборной Латвии стал Рихард Ломажс, который принёс нашей команде 19 очков. Ещё 16 очков заработал Айгарс Шкеле, а на счету Мартиньша Майериса - 15 очков.

Отметим, что в параллельном матче группы "Н" Греция в овертайме обыграла Болгарию - 84:78 (17:25, 14:16, 15:11, 25:19, 13:7). В данный момент отборочную группу с тремя победами возглавляют Греция и Босния и Герцеговина, которые уже обеспечили себе выход на Евробаскет-2022. По одной победе у Латвии и Болгарии.

Напомним, сборная Латвии начала отбор на чемпионат Европы с двух поражений в феврале - против Болгарии и против Боснии и Герцеговины. Правда, в третьем матче удалось взять верх над командой Греции.

Чемпионат Европы по баскетболу должен был пройти в сентябре 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии, однако в апреле этого года ФИБА объявила о переносе турнира на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.