Пн, 30.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

Джо Байден получил травму, играя с собакой

Джо Байден

ФОТО: AFP/SCANPIX

Избранный президент США Джо Байден вывихнул правую лодыжку во время игры с собакой, сообщает "Медуза" со сслыкой на The New York Times. 

В воскресенье, 29 ноября, Байден посетил ортопедическую клинику в Ньюарке, штат Делавэр, где ему сделали компьютерную томографию.

У него были выявлены небольшие трещины в кости.

"Компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы", - сообщил лечащий врач Байдена Кевин ОʼКоннор.

В течение нескольких следующих недель президенту придется носить специальную обувь.

Дональд Трамп, отреагировал на новость о травме Байдена, написав в Twitter: "Поправляйся скорее!".

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