Джо Байден получил травму, играя с собакой

Избранный президент США Джо Байден вывихнул правую лодыжку во время игры с собакой, сообщает "Медуза" со сслыкой на The New York Times.
В воскресенье, 29 ноября, Байден посетил ортопедическую клинику в Ньюарке, штат Делавэр, где ему сделали компьютерную томографию.
У него были выявлены небольшие трещины в кости.
"Компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы", - сообщил лечащий врач Байдена Кевин ОʼКоннор.
В течение нескольких следующих недель президенту придется носить специальную обувь.
Дональд Трамп, отреагировал на новость о травме Байдена, написав в Twitter: "Поправляйся скорее!".
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020