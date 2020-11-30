За сутки в Латвии подтверждено 100 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

Трем скончавшимся было от 65 до 75 лет, двум - от 75 до 85 лет, четырем - от 85 до 95 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 206 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 2135 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 17 075 человек, выздоровевшими признаны 1719 человек.

В настоящее время в Латвии Covid-19 болеют 15 074 человека.

В воскресенье госпитализировано 48 больных Covid-19, всего в больницах находятся 534 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 477 человек состояние средней тяжести, 57 человек - в тяжелом состоянии.